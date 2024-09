Le système de conduite automatisée de niveau 3 Mercedes suit un véhicule sur l'autoroute jusqu'à 95 km/h

présente la prochaine version duLa fonction de conduite automatisée conditionnelle SAE de niveau 3. Cependant, un conducteur est toujours nécessaire.Le système de conduite automatisée de niveau 3 Drive Pilot de Mercedes. Cela représente un bond en avant significatif tout en restant très éloigné des vitesses de circulation sur les autoroutes où certaines portions d'autoroute peuvent être sans limite de vitesse à certains moments de la journée.La re-certification de la conduite automatisée conditionnelle (SAE-Level 3) de Mercedes, nécessaire par l'autorité fédérale allemande des transports motorisés, est attendue d'ici la fin de l'année 2024.Après quoi, les ventes pourront commencer au début de l'année 2025.Le Drive Pilot de Mercedes est proposé au prix de 5 950 euros (prix à partir de).Les véhicules Mercedes déjà équipés du système Drive Pilot seront être mis à jour gratuitement. Selon les modèles Mercedes, cette mise à jour se fera over-the-air (OTA) ou lors d'une visite en atelier. Aucun composant du véhicule n'a besoin d'être changé.Le Drive Pilot de Mercedes sera, jusqu'à nouvel ordre, le système de conduite automatisée conditionnelle (SAE-Level 3)Markus Schäfer, Directeur de la technologie, développement et achats explique : « Avec cette version améliorée de Drive Pilot, Mercedes-Benz souligne son rôle de pionnier dans le domaine de la conduite automatisée. Il sera bientôt possible d'activer la conduite automatisée conditionnelle jusqu'à 95 km/h en circulation fluide sous certaines conditions sur l'autoroute allemande. Grâce à cela, nos clients peuvent utiliser leur temps encore plus efficacement. Une fois de plus, Mercedes-Benz établit les normes de l'industrie et ouvre progressivement la voie à la conduite autonome . »Le système Drive PilotLa possibilité d'utiliser le système dans des conditions de circulation denses et dans les embouteillages sur les autoroutes appropriées est conservée.Dans le cadre de la conduite automatisée conditionnelle, la conduite peut être confiée au système Drive Pilot, ce qui permet aux conducteurs d'utiliser leur temps plus efficacement. Les conducteurs peuvent travailler, surfer sur Internet, regarder la télévision ou un film en streaming.Le système Drive Pilot de Mercedes-Benz repose sur une. Cela signifie que les systèmes vitaux tels quepour garantir la manœuvrabilité dans les rares cas où l'un de ces systèmes tombe en panne.sont utilisés pour percevoir l'environnement de la voiture et traités en temps réel à bord. Grâce à un système de positionnement de haute précision, une Mercedes-Benz équipée du système Drive Pilot peut déterminer sa position exacte à quelques centimètres près. La localisation est effectuée par le véhicule qui demande la position à partir de tous les systèmes satellitaires disponibles. Le système drive pilot calcule la position de la voiture Mercedes sur la base des données reçues des différents systèmes satellitaires. De plus, uneoffre une vue tridimensionnelle des rues et des environs au système de conduite automatisée conditionnelle.Le développement technique chez Mercedes-Benz progresse rapidement afin de permettre à l'avenir des vitesses plus rapides et des trajets sous conduite automatisée plus longs.En Allemagne, la vitesse maximale autorisée pour la conduite automatisée conditionnelle est de 130 km/h.en suivant une approche étape par étape.Mercedes-Benz a développé des feux de position turquoise spéciaux pour la conduite automatisée conditionnelle (sur la base de la recommandation SAE J3134) qui indiquent l'état de fonctionnement du système Drive Pilot. Mercedes-Benz considère qu'il est important de signaler aux autres usagers de la route que la fonction de conduite automatisée conditionnelle est activée. Les États américains du Nevada et de la Californie ont accordé des exemptions pour cette technologie. Les tests sont en cours. Les feux de position turquoise sont intégrés dans les feux avant et arrière ainsi que dans les deux rétroviseurs extérieurs des véhicules d' essai Mercedes -Benz.En Allemagne, il n'existe pas, à ce stade, de cadre juridique pour cette technologie.Au fur et à mesure de leur évolution, Mercedes-Benz prévoit d'adapter l'architecture système de Drive Pilot aux normes définies.