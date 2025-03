Les aides à la conduite des véhicules Volkswagen basés sur la plateforme MQB intègrent des composants Valeo et Mobileye

Volkswagen travaille à la conception de systèmes d'aide à la conduite en collaboration avec Valeo et Mobileye

collabore avec Valeo et Mobileye pour optimiser lesdes futurs véhicules basés sur la plateforme MQB.La collaboration a pour objet d'améliorer la sécurité et le confort de conduite des futurs véhicules Volkswagen construits sur la plateforme MQB, sur desL'intégration d' équipements permettra de simplifier les processus, de rationaliser les approvisionnements, de gagner en efficacité et de respecter les exigences réglementaires.Dans le cadre de cette collaboration, Volkswagen entend utiliser des(« conduite partiellement automatisée ») dans les futurs véhicules basés sur la plateforme MQB (véhicules lancés dans les prochaines années).« Cette collaboration constitue un atout majeur dans le cadre de notre transformation. La mutualisation de l'approvisionnement en équipements matériels et logiciels permet de rationaliser les achats, de simplifier les processus et de gagner en efficacité. Elle s'inscrit dans la droite lignée des objectifs définis dans notre programme de performance : développer des technologies de pointe dans une logique de maîtrise des coûts. Nous pouvons ainsi proposer des solutions de qualité à nos clients », a déclaré Dirk Große-Loheide, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des achats et membre du comité de direction élargi de Volkswagen AG.Les futurs véhicules Volkswagen basés sur la plateforme MQB seront équipés d'unqui fonctionneraetL', la, l', laet l'figureront parmi les systèmes d'aide à la conduite disponibles.Les véhicules intégreront également l'La collaboration avec Valeo et Mobileye et la rationalisation de l'approvisionnement sur les différentes marques du groupe Volkswagen offre plusieurs avantages. L'entreprise Volkswagen œuvre ainsi à l'amélioration de la sécurité, promeut l'automatisation et assure un développement efficace de solutions rentables.Les futurs véhicules Volkswagen basés sur la plateforme MQB seront équipés deet deet de fonctionnalités pilotées par logiciel. Ils seront également dotés d'une fonction de conduite mains libres et d'un système de stationnement intelligent. L'optimisation des systèmes d'aide à la conduite a pour objectif d'améliorer la sécurité des occupants du véhicule et des piétons.Valeo met à la disposition des, dess et des, tandis que Mobileye fournit sa. Ces éléments seront intégrés au cœur d'une solution unique. Uneremplacera les. Elle permettra d'améliorer l'efficacité et les performances de la solution et d'effectuer des mises à jour sans fil (« over the air ») pour assurer la conformité de la solution aux normes de sécurité en vigueur.« Valeo promeut l'innovation dans les systèmes d'aide à la conduite. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure et d'offrir à Volkswagen, en collaboration avec Mobileye, une solution complète de fonctions d'aide à la conduite. Destinée aux utilisateurs finaux du Groupe, cette solution est à la pointe de la technologie mais reste abordable », a expliqué Marc Vrecko, Directeur général de la division Valeo Brain.« La collaboration nouée avec Valeo et Volkswagen Group, qui repose sur la mutualisation de l'approvisionnement en équipements matériels et logiciels, va permettre de mettre en application les dernières innovations en matière d'IA », a déclaré Amnon Shashua, président et CEO de Mobileye. « La solution œuvre à l'optimisation des processus et des coûts et à l'amélioration de la sécurité et du confort de conduite. Elle ouvre la voie à une nouvelle catégorie de systèmes de conduite. »