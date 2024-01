Des jumeaux numériques pour la simulation de systèmes d'aide à la conduite

Valeo, entreprise technologique partenaire de tous les constructeurs automobiles , et Applied Intuition, fournisseur de logiciels pour véhicules, s'associent pour fournir une(ADAS).Cette solution permettra aux constructeurs de(ADAS) sûres et fiables.La plateforme de Valeo et Applied Intuition fournira aux constructeurs une, offrant ainsi un ensemble étendu et diversifié de scénarios et d'environnements pour les tests de perception et la validation des aides à la conduite (ADAS).Basée sur Spectral, l'outil de simulation de capteurs d'Applied Intuition, les jumeaux numériques développés avec Valeo permettront aux constructeurs deque les méthodes de simulation traditionnelles. Ils pourront s'assurer de la sécurité, de la performance et de la fiabilité des algorithmes critiques et mettre plus rapidement en production les systèmes de perception d'aide à la conduite (ADAS).La plateforme de jumeau numérique se concentre sur la simulation du LiDAR Valeo Scala 3 de Valeo et s'étend à d'autres capteurs Valeo pour les tests software-in-the-loop (SIL) et hardware-in-the-loop (HIL).