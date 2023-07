Une fonction "Changement de voie automatique" pour dépasser automatiquement les véhicules lents

Mercedes-Benz introduit la fonction "Changement de voie automatique" sur le marché automobile européen.



La fonction permet de dépasser automatiquement les véhicules plus lents.



La fonction "Changement de voie automatique" est une évolution intelligente des systèmes d'aide à la conduite « SAE-Niveau 21 » pour l'Europe, souvent également appelée « Niveau 2 plus ».



Le changement de voie automatique est possible sur les routes de type autoroutier avec marquage au sol et voies directionnelles structurellement séparées.



La fonction ALC fait partie intégrante de l'assistant de régulation de distance Distronic actif.



L'assistant de régulation de distance Distronic actif, partiellement automatisée, aide le conducteur à conduire à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h sur les portions d'autoroutes illimitées en Allemagne, régule automatiquement la vitesse, en ajustant la distance avec le véhicule qui précède et en aidant au redémarrage en cas d'arrêt de la circulation.



Si un véhicule plus lent se trouve devant lui, le véhicule peut lui-même changer de voie dans la plage de vitesse de 80-140 km/h et effectuer un dépassement entièrement automatique si des marquages de voie sont détectés et que l'espace disponible est suffisant.



Il faut pour cela que la limitation de vitesse soit affichée sur la route et que le véhicule soit équipé du système de navigation MBUX.



Le système n'a besoin d'aucune autre impulsion de la part du conducteur pour exécuter le changement de voie automatique.



Grâce à l'assistance à la conduite, le système aide également à naviguer vers les sorties et à changer d'autoroute.



Étant donné que le conducteur reste responsable de la supervision de la conduite avec le système SAE de niveau 2, y compris pendant le changement de voie automatique, Mercedes-Benz a décidé que les mains du conducteur devaient rester sur le volant durant le changement de voie.



Le changement de voie automatique, ou ALC (Automatic Lane Change) est déjà disponible sur les Mercedes Classe C, Classe E et Classe S, ainsi que sur les véhicules électriques Mercedes?Benz de la série EQ vendus aux États-Unis et au Canada.



Mercedes-Benz travaille actuellement à l'adaptation de la fonction aux situations de circulation européennes.



Le lancement sur le marché européen du changement de voie automatique de Mercedes devrait coïncider avec le lancement de la nouvelle Classe E.



Liens vidéos:



Mercedes Changement de voie automatique / Automatic Lane Change



Mercedes Changement de voie automatique / Automatic Lane Change Animation