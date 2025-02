La technologie de conduite automatisée STLA AutoDrive de Stellantis permet une conduite autonome jusqu'à 60 km/h

La technologie deoffre des SAE niveau 3) sans supervisionDéveloppé en interne, aux côtés de STLA Brain et de STLA Smart Cockpit, la plateforme STLA AutoDrive est un pilier essentiel de la stratégie technologique de Stellantis pour faire progresser l'intelligence du véhicule et l'automatisation.La technologie de conduite automatisée STLA AutoDrive permet une conduite autonome , ce qui réduit la charge du conducteur dans les embouteillages.Destinée aux trajets domicile-travail en milieu urbain dense, la technologie de conduite automatisée STLA AutoDrive permettra aux conducteurs de se consacrer temporairement à d'autres activités, comme regarder un film, consulter des e-mails, lire un livre ou regarder le paysage.« Aider les conducteurs à optimiser leur temps est une priorité », déclare Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer de Stellantis. « En prenant en charge les tâches de conduite routinière, STLA AutoDrive enrichira l'expérience de conduite, rendant le temps passé au volant plus efficace et plus agréable. »Le système est conçu pour une utilisation intuitive : lorsque les conditions de circulation et d' environnement sont favorables, les conducteurs sont avertis que le système de conduite automatisée STLA AutoDrive est disponible. Une fois activé via un bouton, le système prend le contrôle, maintenant des distances de sécurité, ajustant la vitesse et gérant la direction et le freinage en toute fluidité en fonction du flux de circulation.Le système de conduite automatisée STLA AutoDrive surveille en permanence l'environnement du véhicule grâce à une série de capteurs afin de garantir une connaissance de haute précision et un fonctionnement fiable, y compris de nuit ou dans certaines conditions météorologiques dégradées comme une pluie légère ou des projections d'eau sur la route. Pour maintenir des performances constantes, un système automatisé de nettoyage des capteurs maintient les composants nécessaires propres.Les ingénieurs de Stellantis ont réglé le système STLA AutoDrive pour qu'il réagisse rapidement et naturellement, avec une conduite fluide, prévisible et proche du comportement humain dans des conditions réelles. Qu'il s'agisse de maintenir des distances de sécurité ou de s'adapter à la circulation, le système fonctionne de manière transparente pour assurer une conduite sereine.Pour les vitesses supérieures à 60 km/h, le système STLA AutoDrive propose des fonctions automatisées de niveau 2 incluant le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie. Sur les autoroutes, une fonction avancée de niveau 2 plus permet au conducteur de lâcher le volant.Construit sur une architecture évolutive, le système STLA AutoDrive est prêt à être déployé sur tous les marchés pour l'ensemble des marques Stellantis. Le système est connecté au cloud, permettant des améliorations continues via des mises à jour en temps réel des données.La technologie STLA AutoDrive est conforme aux réglementations en vigueur sur les marchés concernés. Elle exige que les conducteurs restent assis, attachés et prêts à reprendre le contrôle du véhicule lorsque le système le demande. Le système respecte les lois régionales sur la conduite, y compris les restrictions relatives à l'utilisation du téléphone.Le système STLA AutoDrive est conçu comme une plateforme évolutive, avec des recherches continues et des avancées futures pouvant potentiellement permettre :- Une conduite autonome à une vitesses plus élevée (jusqu'à 95 km/h).- Une automatisation en mode tout-terrain pour certains modèles.