Le système de stationnement automatisé Mercedes-Benz permet au véhicule de se garer tout seul

Lede Mercedes -Benz et BoschLe service deest laLa fonction automatisée est bientôt disponibleéquipées de l'Officiellement homologué pour une utilisation commerciale en Allemagne, le système de stationnement automatisé sans conducteur sera bientôt disponible dans le parking P6 d'APCOA de l'aéroport de Stuttgart.Avec le véhicule automatisé et l'infrastructure qui prend en charge la conduite et les manœuvres, les conducteurs pourront tourner leur attention vers autre chose, au lieu de passer du temps à chercher une place de stationnement et à manœuvrer dans des garages étroits.Le service de voiturier automatique n'a pas besoin de conducteur. Le véhicule automatisé roule seul jusqu'à la place de stationnement assignée et se gare. Plus tard, le véhicule revient seul au point de dépose exactement de la même façon.Le processus de stationnement automatiqueDesdans le parc de stationnement surveillent le couloir de circulation et ses abords et fournissent les informations nécessaires au guidage du véhicule automatisé.La technologie du véhicule automatiséLes voitures automatisées peuvent monter et descendre elles-mêmes sur les rampes pour aller d'un étage à l'autre du parc de stationnement.Si les capteurs détectent un obstacle, le véhicule automatisé freine et s'immobilise complètement. Ce n'est qu'une fois que l'itinéraire est dégagé qu'il poursuit sa route.Une fois que le conducteur a utilisé l'application Mercedes me pour réserver une place de parking, il peut laisser le véhicule dans une zone de dépose prédéterminée. Dès que tous les passagers quittent le véhicule, l'application lance la manœuvre de stationnement automatisé. Le système de stationnement vérifie si l'itinéraire vers la place de stationnement réservée est dégagé et si toutes les autres exigences techniques sont satisfaisantes. Si tel est le cas, le conducteur reçoit une notification dans l'application confirmant que l'infrastructure a pris le contrôle du véhicule. Il peut alors quitter le parking. Le véhicule démarre automatiquement et s'achemine vers sa place de stationnement. Quand le conducteur souhaite récupérer sa voiture au parking, il lui suffit de l'appeler via la commande du smartphone. Le véhicule se dirige alors vers une zone de dépose prédéterminée.