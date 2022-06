L'intelligence artificielle s'implante progressivement dans la sphère automobile

L'intérêt des aides à la conduite partielles est faible pour l'automobiliste qui doit en permanence pouvoir reprendre le contrôle du véhicule

Classes SAE Fonctionnalités Exemples Level 0 Le système fournit une assistance momentanée à la conduite, via des alertes, ou des interventions d»urgence pour cause de sécurité. Le conducteur reste attentif et est responsable de la conduite du véhicule. Les aides ne font pas fonctionner le véhicule, seul le conducteur dirige, freine et accélère. -ABS

-ESP

-Alerte collision

-Alerte de franchissement de ligne Level 1 Le système fournit une assistance continue pour l'accélération/le freinage ou la direction, tandis que le conducteur reste pleinement engagé et attentif et reste responsable de la conduite du véhicule. -Régulateur de vitesse adaptatif

-Assistance au maintien de la trajectoire Level 2 Le système fournit une assistance continue pour l'accélération/le freinage et la direction, tandis que le conducteur reste pleinement engagé et attentif et reste responsable de la conduite du véhicule. -Pilotage automatique sur autoroute Level 3 Automatisation conditionnelle. Le système effectue activement les tâches de conduite pendant que le conducteur reste disponible pour prendre le relais et reprendre la conduite s»il le souhaite ou si le système l»invite à le faire. Lorsqu'il est engagé, le système gère tous les aspects de la conduite. Level 4 Automatisation poussée. Le système est entièrement responsable de la conduite dans des zones qui autorisent la conduite autonome. Lorsqu'il est engagé, le système se charge de toutes les tâches de conduite. Un conducteur humain n'est pas nécessaire pour faire fonctionner le véhicule. TECHNOLOGIES NON DISPONIBLES ACTUELLEMENT HORS ZONES DELIMITEES Level 5 Automatisation complète. Le système est entièrement responsable des tâches de conduite tandis que les occupants agissent uniquement en tant que passagers. Le système peut conduire le véhicule de manière universelle, dans toutes les conditions et sur toutes les routes. TECHNOLOGIES NON DISPONIBLES ACTUELLEMENT

Niveau d'autonomie Intérêt Coût 1 Faible Faible 2 Faible Moyen 3 Faible Elevé 4 Fort TECHNOLOGIES NON DISPONIBLES ACTUELLEMENT Non connu à ce jour 5 Fort TECHNOLOGIES NON DISPONIBLES ACTUELLEMENT Non connu à ce jour

Le déploiement progressif de véhicules dont le niveau d'aide à la conduite est en constante augmentation, est un marqueur important sur la route mène le marché automobile vers le véhicule autonome.Les fonctions d»aide à la conduite de niveau 1 sont proposées sur toutes les catégories de véhicules (« Le système fournit une assistance continue pour l'accélération/le freinage ou la direction »).A l»heure actuelle, la plupart des constructeurs offrent des fonctionnalités de(« Le système fournit une assistance continue pour l'accélération/le freinage et la direction »).La Mercedes Classe S offre des fonctionnalités de(« Le système effectue activement les tâches de conduite pendant que le conducteur reste disponible pour prendre le relais et reprendre la conduite »).La classification SAE J3016 de 2021 montre l»augmentation des niveaux d»aide à la conduite :De la simple(ABS, ESP, Alerte collision, Alerte de franchissement de ligne), à laproposée sur des véhicules (Pilotage automatique sur autoroute), l'intelligence artificielle s'implante dans la sphère automobile.La mise à disposition du niveau d'autonomie 3 sur certains modèles à partir de 2023, confirme l'intérêt porté par les constructeurs automobiles à ce qui sera une révolution dans l'usage de l'automobile.Sur le plan économique, l'acceptation par l»automobiliste du surcoût qu'entraine les fonctionnalités d»assistance à la conduite, dépend du prix, donc du niveau de gamme du véhicule.Au final, l'acceptation par l»automobiliste dépend des revenus de l'acheteur.Aujourd'hui et encore pour de nombreuses années,La diffusion du véhicule autonome se fera via les véhicules Premium haut de gamme, à l'image de toutes les grandes innovations qu'a connu le secteur automobile.L»enjeu économique des fonctionnalités SAE pour un particulier propriétaire du véhicule: FIEV Club Auto de la FIEV du 17 juin 2022 « Intelligence artificielle : un cerveau dans l'auto » Synthèse des enseignements