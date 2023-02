Une Nissan Leaf connectée et autonome parcourt plus de 1 600 kilomètres en mode autonome en environnement urbain

Le véhicule autonome et connecté communique avec les infrastructures de la ville afin d'améliorer sa compréhension situationnelle dans un environnement urbain

Après trois ans de recherche et, le projet ServCity, soutenu par Nissan et par le gouvernement britannique, est arrivé à son terme avec le déploiement d'une technologie de conduite autonome dans des environnements urbains complexes à Londres et intégrée à l'infrastructure de la ville.Nissan a travaillé avec les partenaires du consortium ServCity pour élaborer un plan qui aidera les villes britanniques à intégrer les technologies de véhicules autonomes aux infrastructures urbaines.Le projet a également étudié comment les villes pourraient proposer à l'avenir un service de type « Robotaxi ».Développé à partir d'une, lede ServCity, connecté au Smart Mobility Living Lab (SMLL) de Greenwich, a réalisé des essais de validation de plus en plus difficiles dans les rues de Londres.Le projet ServCity a pu tirer parti de toutes les capacités du Smart Mobility Living Lab (SMLL) de Greenwich, qui a utilisé son réseau de capteurs routiers et un logiciel de traitement des données pour créer un environnement d'infrastructures coopératives, communiquant au véhicule des sources de données additionnelles afin d'améliorer la perception situationnelle du véhicule autonome L'infrastructure peut détecter un objet, dans un coin ou au loin, qui n'est pas dans le champ de vision du véhicule et l'en informer afin qu'il puisse manœuvrer pour assurer la fluidité du trafic en changeant de voie.Le projet ServCity, comme tous les projets de développement de connecté et autonome soutenus financièrement par le gouvernement britannique, est un moyen de donner aux habitants l' assurance que les véhicules autonomes peuvent circuler en toute sécurité sur les routes britanniques et qu'ils présentent des avantages pour la société.David Moss, Senior Vice President Research & Development de Nissan AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie) a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de participer au projet ServCity, et notre Nissan LEAF 100% électrique s'est avérée être le véhicule d'essai idéal. Dans le cadre de notre vision à long terme Nissan Ambition 2030, nous nous sommes engagés à favoriser un meilleur accès à une mobilité sûre et enthousiasmante. Le développement de nos compétences et de notre expertise en matière de conduite autonome est essentiel à cet égard et les projets de recherche tels que ServCity sont indispensables à l'évolution de la technologie.Grâce à son centre de R&D international situé à Cranfield, au Royaume-Uni, Nissan innove en permanence pour proposer des technologies de pointe qui font sens et qui profitent à nos clients. Les réalisations de ServCity contribuent à nos efforts pour ouvrir la voie à un avenir où nous espérons voir zéro décès sur la route, tout en offrant à nos clients le confort et la praticité supplémentaires que procurent les technologies avancées de conduite autonome. »Le projet ServCity est financé conjointement par le gouvernement britannique et les partenaires du consortium, avec notamment le fonds gouvernemental de 100 millions de livres sterling pour la mobilité intelligente, administré par le Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) et mis en œuvre par l'agence d'innovation du Royaume-Uni, Innovate UK. Pendant trois ans, six partenaires (Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, l'université de Nottingham et SBD Automotive) ont collaboré à l'élaboration d'un plan directeur qui guidera les équipementiers, les services de transport et les urbanistes pour que les villes britanniques soient prêtes à accueillir des véhicules connectés et autonomes.Robert Bateman, Manager, Nissan Technical Centre Europe et Project Manager pour ServCity, a déclaré : « Non seulement Nissan a fourni la Nissan LEAF 100 % électrique comme véhicule d'essai, mais nos talentueux ingénieurs ont également contribué à la recherche et au développement d'une technologie de pointe en matière de conduite autonome destinée à être utilisée dans le cadre du projet. Cela a permis de mettre au point un véhicule d'essai capable de circuler de manière autonome dans les rues animées de Londres aux côtés des autres usagers de la route, qu'ils soient à l'arrêt ou en mouvement, tout en restant connecté aux infrastructures de la ville.Avec plus de 115 personnes impliquées et près de 16 000 jours de travail effectués par le consortium pendant la durée du projet, ServCity représente une étape importante vers le déploiement futur de la mobilité autonome. »Le ministre des transports, Jesse Norman, a déclaré : « Le gouvernement a investi 7 millions de livres sterling dans ce projet pour être à la pointe de l'innovation. Depuis lors, ServCity a prouvé qu'il était essentiel pour répondre aux questions pratiques sur la manière d'intégrer les véhicules à conduite autonome dans les villes pour le bien public. »Déclarations d'autres partenaires du Consortium ServCity :Marcel Pooke, Sustainability and GIS Team Lead chez Connected Places Catapult a déclaré : « Tout au long du projet, Connected Places Catapult a démontré l'art du possible dans la mise à l'échelle des technologies VCA et de leur infrastructure de soutien, afin que ces véhicules puissent fournir des services essentiels le plus rapidement possible. En se basant sur la demande potentielle pour un service VCA, combinée aux zones d'opération potentielles, Catapult a aidé à créer un plan qui fournit une base pour le travail de suivi par de nombreuses autres organisations et vise à aider et à permettre le déploiement à grande échelle d'un service opérationnel de Robotaxi dans une ville britannique. »Thomas Tompkin (Head of Network Infrastructure and Operations de SMLL) revient sur le projet : « ServCity correspond à ce pour quoi le Smart Mobility Living Lab a été conçu : tester en toute sécurité des technologies émergentes au sein d'un banc d'essai urbain réel et accélérer leur commercialisation. Nous avons configuré notre infrastructure de capteurs routiers et le traitement des données afin de comprendre et de démontrer quels sont les meilleurs moyens pour les VCA d'acquérir de meilleurs automatismes communs à partir de fonctionnalités prêtes pour les VCA dans l'environnement ITS. Je suis très fier de notre équipe d'ingénieurs qui a collaboré avec tous les partenaires du projet ServCity, repoussant chaque jour les limites pour nous rapprocher d'un système de transport plus propre, plus sûr et plus accessible. »Nick Blake, Chief Innovation Strategist d'Hitachi Europe a déclaré : « L'équipe du groupe européen de R&D d'Hitachi s'est efforcée de relever les défis techniques complexes liés à la conduite autonome dans les environnements urbains encombrés. Le projet ServCity nous a permis de développer davantage les technologies essentielles nécessaires à la conduite urbaine, comme celles permettant de prendre des décisions sûres basées sur une connaissance avancée de la situation ou de se localiser de façon fiable dans les « canyons urbains » où les signaux GPS peuvent ne pas être fiables. Nous avons fait d'énormes progrès au cours des trois dernières années et nous continuerons à participer à la révolution de la conduite autonome. »Gary Burnett, Chair of Transport Human Factors from the Human Factors Research Group à l'Université de Nottingham, a déclaré : « ServCity nous a aidés à développer de nouvelles méthodologies centrées sur l'humain pour concevoir et évaluer l'expérience utilisateur des futurs taxis autonomes. En utilisant des méthodologies innovantes comme la réalité virtuelle (RV) et l'observation sur le terrain, nous nous sommes concentrés sur la conception d'interfaces pour les occupants du véhicule et les autres usagers de la route, offrant ainsi une expérience positive en l'absence d'un conducteur humain. L'accessibilité a été au premier plan de notre recherche, avec des contributions issues d'un large éventail de parties prenantes potentielles pour guider toutes les étapes de notre travail. Nous avons également examiné les considérations relatives aux facteurs humains pour les opérateurs à distance qui pourraient indirectement contribuer à l'expérience utilisateur. »Andrew Hart (CEO) de SBD Automotive explique : « Les Robotaxis ont le potentiel de transformer fondamentalement la mobilité, tant pour les consommateurs que pour les villes dans lesquelles ils évoluent. L'expérience utilisateur est au cœur de cette transformation, car les opérateurs devront soigneusement équilibrer les attentes des clients avec les contraintes technologiques réelles imposées par les véhicules et les infrastructures urbaines. Le projet ServCity a permis de mettre la théorie en pratique, et nous sommes désormais confiants dans notre capacité à aider les constructeurs automobiles à concevoir une expérience Robotaxi sans faille. »