Des feux de position spéciaux pour la conduite automatisée de couleur turquoise en test

a reçu l'homologation pour desen Allemagne. Cette approbation, initialement limitée jusqu'en juillet 2028, est valable à l'échelle nationale à des fins d'essai.L'Allemagne souligne son rôle de pionnière dans le domaine de la conduite automatisée, après avoir été la première à autoriser la conduite automatisée sous condition (niveau 3 de la SAE ) fin 2021.L'éclairage extérieur autorisé par dérogation spéciale indique aux autres usagers de la route si la fonction de conduite automatisée sous condition est activée. Cela permet aux autorités de la circulation et à la police de reconnaître plus facilement l'état du système et de déterminer si le conducteur est autorisé à s'engager dans d'autres activités pendant la conduite automatisée sous condition. Les feux de position spéciaux sont intégrés dans les feux avant et arrière ainsi que les clignotants latéraux dans les rétroviseurs extérieurs. Lorsque le drive pilot de Mercedes est activé, les feux s'allument en continu en turquoise (la couleur que Mercedes-Benz vise à établir pour la conduite automatisée conditionnelle et supérieure). La couleur turquoise est déjà incluse dans diverses normes et projets de réglementations (SAE J3134, UNECE et China Mandatory Certification).Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie, du développement et des achats explique : « Chez Mercedes-Benz, nous adoptons une approche holistique du développement de la conduite automatisée, en tenant compte des aspects dont l'importance augmente avec l'augmentation de la taille de la flotte. L'utilisation de feux de position et la communication entre le véhicule et son environnement constituent donc la prochaine étape de l'évolution de Mercedes-Benz. Je suis fier que cette exemption spéciale reconnaisse nos efforts pour promouvoir l'acceptation et la confiance dans cette technologie. »L'exemption spéciale accordée par le conseil régional de Stuttgart est initialement valable à des fins de test. Les informations tirées de cette phase de test peuvent contribuer à façonner le cadre juridique qui permettra plus tard la production en série.Les États américains du Nevada et de la Californie ont accordé à Mercedes Benz des exemptions similaires à la fin de 2023. Des tests sont en cours là-bas.La couleur turquoise de la conduite automatisée Mercedes répond à deux critères essentiels : tout d'abord, le turquoiseet des feux de circulation tels que les feux de circulation ou l'éclairage de secours, ce qui réduit le risque de confusion. Deuxièmement, sa visibilité permet une. Des études avec des sujets de test ont également montré que le turquoise est la couleur optimale pour la conduite automatisée : il a obtenu de meilleurs résultats que les autres couleurs dans les facteurs physiologiques et psychologiques. Des ingénieurs, des responsables de la conformité, des délégués à la protection des données et des experts en éthique ont travaillé ensemble pour le développement et l'approbation du nouveau concept d'éclairage.