La technologie « ground truth perception » de Nissan améliore la prévention des collisions

développe unequi utilise des, recueillies en temps réel, pour améliorer la prévention des collisions.La technologie « ground truth perception » (perception de la vérité du terrain) de NissanLe véhicule équipé de cette technologieLa technologie « ground truth perception » de Nissan analyse en temps réel avec un haut degré de précision la forme et la distance des objets, ainsi que la structure de la zone entourant le véhicule.À l'aide de ces informations,, évalue et exécute automatiquement les opérations d'évitement de collision requises.Cette technologie, et exécuter les changements de voie en conséquence.La technologie de Nissan est aussi capable de fournir une assistance accrue aux conducteurs dans les zones où les informations cartographiques ne sont pas détaillées.Nissan s'est associé à des entreprises de pointe pour développer cette technologie.Elément crucial, lea été intégré au système de Nissan en collaboration avec Luminar (Luminar est une entreprise mondiale spécialisée dans la technologie automobile ), en utilisant des technologies de pointe.Dans le domaine du contrôle avancé de prévention des collisions, il est essentiel de développer une technologie de contrôle de haute précision dans un environnement numérique. À cette fin, Nissan s'est associé à Applied Intuition, qui dispose d'une technologie de simulation très sophistiquée. Applied Intuition équipe les services d'ingénierie et de développement des produits avec des logiciels qui accélèrent, sécurisent et facilitent la commercialisation des systèmes de conduite autonome Nissan travaille au développement d'une technologie de contrôle des véhicules visant à réduire les accidents en utilisant la technologie LIDAR.Nissan prévoit d'achever le développement de sa technologie « ground truth perception » d'ici le milieu des années 2020.La technologie « ground truth perception » (perception de la vérité du terrain) de Nissan sera d'abord disponible sur certains nouveaux modèles Nissan, puis sur la plupart des nouveaux modèles à compter de l'exercice 2030.Takao Asami, Senior Vice President, Leading Global Research and Development, de Nissan a déclaré : « Nissan a été le premier constructeur à commercialiser nombre de technologies avancées d' aide à la conduite . Lorsque nous envisageons l'avenir de la conduite autonome, nous pensons qu'il est essentiel pour les utilisateurs d'avoir la plus grande confiance dans la sécurité de leur véhicule. Nous sommes certains que notre technologie « ground truth perception » en cours de développement apportera une contribution significative à la confiance des utilisateurs, à la réduction des accidents de la circulation et à la conduite autonome à l'avenir. »