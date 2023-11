La conduite autonome de niveau 3 s'installe dans la BMW Série 7 sur les routes allemandes

La, qui permet aux conducteurs de retirer les mains du volant et de détourner temporairement leur attention de la route, sera disponible à partir du printemps prochain dans laLa fonction BMW Personal Pilot L3dans certaines situations et cCette fonction peut être commandée pour la BMW Série 7 (à l'exception des i7 eDrive50 et i7 M70 xDrive) pour être installée dans les véhicules à partir de mars prochain.Conçue pour assurer l'intégralité de la tâche de conduite, avec une capacité de niveau 3 telle que définie par la Society of Automotive Engineers ( SAE ), cette fonction sera proposée exclusivement sur le marché allemand au prix de 6 000 euros.La technologie permetGrâce à ses capteurs sophistiqués, le système peut être utilisé dans l'obscurité.La différence essentielle entre le niveau 2 et le niveau 3, tel que défini par la Society of Automotive Engineers (SAE), réside dans le fait qu'avec le niveau 2 (conduite partiellement automatisée), la responsabilité continue d'incomber au conducteur à tout moment. Chaque fois que le BMW Highway Assistant est utilisé, les conducteurs doivent être attentifs à ce qui se passe sur la route et être en mesure de reprendre le volant à tout moment. Ceci est surveillé en permanence à l'aide d'une caméra d'attention intelligente.Le BMW Highway Assistant propose une fonction de conduite de niveau 2 sur tous les modèles de la nouvelle BMW Série 5.Le BMW Personal Pilot L3 de la BMW Série 7 donne aux conducteurs la possibilité de se concentrer sur des activités secondaires à bord du véhicule, loin de ce qui se passe sur la route.Dans une BMW Série 7 avec le BMW Personal Pilot L3 activé, les conducteurs peuvent consulter leurs e-mails, ou participer à des appels téléphoniques lorsqu'ils roulent à. Ils peuvent également utiliser des services numériques et même visionner des vidéos sur l'écran central pendant un trajet.Le BMW Personal Pilot L3 permet d'utiliser à bon escient le temps passé dans les embouteillages.Des signaux apparaissent sur l'écran situé derrière le volant, pour indiquer si la fonction BMW Personal Pilot L3 est disponible.Un bouton situé sur le volant permet de l'activer et de le désactiver.Lorsque la fonction est utilisée,, c'est-à-dire dès que la situation sur la route l'exige ou que le tronçon de route adapté à l'utilisation du BMW Personal Pilot L3 arrive à son terme.Des signaux visuels et sonores indiquent au conducteur qu'il doit reprendre le contrôle. Si le conducteur ne répond pas comme prévu, le véhicule s'immobilise en sécurité.La, mise à jour régulièrement, est alignée en permanence avec une localisation GPS précise et fonctionne avec des capteurs à 360° pour garantir un positionnement et une surveillance exacts de la zone autour du véhicule. Dans la BMW Série 7, cette fonctionnalité est rendue possible par une suite logicielle, une puissante plateforme informatique et une connexion 5G au BMW Cloud.Outre les, les véhicules équipés du BMW Personal Pilot L3 sont également équipés deet dede dernière génération, ainsi que d'un capteurpour surveiller la zone autour du véhicule et la situation sur la route.Grâce à cet ensemble de technologies de pointe, le BMW Personal Pilot L3 fonctionne de manière fiable, de jour comme dans l'obscurité.La conduite automatisée SAE de niveau 3 contribue à améliorer à la fois le confort et la sécurité sur la voie publique.Le BMW Personal Pilot L3 est disponible en association avec les services BMW Connected Drive concernés.