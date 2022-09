Des développements sur les véhicules autonomes et connectés dans le Duplex A86

(Abarth, Alfa Romeo Fiat , Jeep®, Lancia Peugeot , Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys) etet poursuivent leursdans le Duplex A86 aux portes de Paris.Leconstitue unau service du véhicule de demain.Un véhicule connecté de Stellantis, un Citroën C4 SpaceTourer d'une éventuelle situation à risque dans le tunnel du Duplex A86.Lespour le développement du véhicule connecté et autonome se fontLes expérimentations en conditions réelles de circulation à bord d'un véhicule prototype connecté de Stellantis au sein du Duplex A86 ont permis d'illustrer, dont la détection et transmission en temps réel par l'infrastructure d'incidents dynamiques grâce à la « Perception de Bord de Route » et la transmission de notifications Infrastructure-To-Vehicle (I2V) localisées en tunnel.Ouverts aux constructeurs et équipementiers automobiles, le tunnel connecté permet la mise au point de systèmes embarqués bénéficiant d'une communication en temps réel avec l'infrastructure.Le tunnel Duplex A86 est situé à l'ouest de Paris sur l'autoroute A86 entre Rueil-Malmaison (92) et Versailles Pont-Colbert (78).D'une longueur de 10 km, il a été mis en service en janvier 2011 et accueille quotidiennement des milliers de véhicules.Le Duplex A86 comporte un tube unique avec deux espaces de circulation indépendants superposés.L'exploitation du tunnel connecté s'appuie entre autres sur un système de contrôle et de supervision comprenantPour les besoins des expérimentations menées dans le cadre du projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la Mobilité autonome) par Vinci Autoroutes, l'équipement du Duplex A86 a été complété par unecomposée :- d'une cartographie Haute Définition du Duplex A86, véritable « jumeau numérique » servant de référentiel pour pouvoir localiser tout objet ou tout événement avec une précision de moins de 5 cm,- de 10 unités de bord de route communicantes permettant des échanges de données sécurisés entre l'infrastructure et les véhicules,- d'une solution de « Perception de Bord de Route » utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle développés par Cyclope.ai pour traiter les images issues des caméras du Duplex A86,- d'une plateforme logicielle permettant de visualiser le trafic et les événements en temps réel, de simuler des véhicules et des évènements virtuels, de scénariser et de répéter des tests de manière sure, et enfin de collecter les enregistrements des données d' essais L'infrastructure est à même de détecter en temps réel l'ensemble des véhicules et événements pouvant survenir sur le tracé, de les qualifier, de les situer sur une cartographie numérique avec un degré de précision de quelques centimètres, et de transmettre l'information au véhicule connecté ou autonome toutes les 100 millisecondes.Les expérimentations sont menées en conditions de circulation réelles.Les éléments transmis intègrent les données relatives aux véhicules qui empruntent quotidiennement l'infrastructure dans le cadre de leurs trajets.« Des essais sur route ouverte sont nécessaires pour le développement et la mise au point des systèmes de véhicules connectés et autonomes, en plus de la simulation numérique et des essais sur sites fermés. Le Duplex A86 fournit un terrain de jeu unique équipé de systèmes de connectivité et de perception, qui permet de recréer et de tester des scénarios de conduite de manière répétable et sûre dans un environnement contrôlé », explique Marc Bouron, directeur général adjoint exploitation de Vinci Autoroutes.« Pour toujours plus de sécurité, nous développons des fonctions d'aide à la conduite de plus en plus évoluées. L'infrastructure connectée et intelligente permettra d'enrichir ce que perçoit le véhicule et compléter nos capteurs », explique Vincent Abadie, Maître-Expert ADAS et véhicule autonome chez Stellantis. « Grâce à notre collaboration avec VinciAutoroutes, nous franchissons une nouvelle étape vers l'industrialisation du véhicule connecté et autonome. »Le véhicule Stellantis est équipé d'un module de connectivité capable de réceptionner les données transmises par l'infrastructure au travers de la, s'appuyant sur les standards utilisés par l'ensemble des acteurs du véhicule connecté et autonome.Grâce à ces systèmes, l'infrastructure est en mesure de fournir au véhicule des informations permettant d'anticiper des incidents afin qu'il adapte sa conduite.Quatre scénarios différents sont testés en situation réelle de circulation dans le Duplex A86:- véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence dans un virage non visible par le conducteur- petit objet difficile à distinguer sur la bande d'arrêt d'urgence- apparition puis disparition d'un piéton- véhicule lent en amont