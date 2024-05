Le véhicule autonome ne fait sens que s'il est accessible économiquement et utile au plus grand nombre

Il existe un consensus international autour de, qui s'étend du(L pour Level) sans aucune assistance à la conduite , au niveau, le niveau ultime dans lequel le véhicule serait entièrement autonome, dans toutes les situations et sans « conducteur » à bord.Les évolutions technologiques permettent aujourd'hui d'offrir desLa plupart des constructeurs automobiles proposent déjà sur la plupart des modèles,Levoire L2 plus comprend de nombreuses aides à la conduite qui rendent les véhicules plus sûrs et agréables à conduire, comme leou l'ou la fonctionnalité de. Bien qu'assisté, le conducteur reste responsable de la conduite.Aller au-delà de cette assistance à la conduite de niveau L2 voire L2 plus est techniquement possible.Mais l'atteinte du(« eyes off ») est coûteuse.L'automatisation plus poussée de certaines fonctions de délégation de conduite visant à atteindre l'autonomie complète du véhicule semble pour l'instant peu envisageable au regard des règlementations actuelles, des attentes clients, ainsi que des coûts induits par la complexité technologique à mettre en œuvre.Unexiste entre l'automatisation de niveau L2 voire L2 plus et l'autonomie de niveau L3 car le véhicule doit pouvoir évoluer en toute sécurité dans des, avec uneÀ ce stade,Le niveau d'autonomie L4 correspond à la gestion des situations de conduite, dans un domaine opérationnel défini, avec supervision à distance, mais sans opérateur à bord.Pour autant, l'architecture des véhicules pourra évoluer vers la voiture autonome si les attentes, la réglementation ou encore le coût des technologies rendent cette rupture envisageable.C'est la vision de Renault sur le véhicule autonome en 2024.