La circulation urbaine constitue un défi pour les systèmes de conduite automatisée

L'homologation des systèmes et véhicules automatisés pour la circulation routière nécessite une norme de sécurité techniquement vérifiée

Il y a quatre ans, l'industrie automobile allemande s'est associée à 21 partenaires dans le cadre du projet « Verification and Validation Methods » (VVM) visant à développer les premières structures au monde pour laLes résultats de ce projet sur les méthodes de vérification et de validation (VVM) sont désormais disponibles.Plus le niveau de conduite automatisée est élevé et plus le domaine d'application d'un système est complexe, plus le nombre de facteurs à prendre en compte lors du développement est important.Les premiers systèmes SAE de niveau 3 pour la conduite sur autoroute et un système SAE de niveau 4 pour le stationnement sans conducteur ont déjà été approuvés.L'extension de l'utilisation de ces systèmes à d'autres applications (telles que le trafic urbain) signifie que le véhicule et le système deviennent beaucoup plus complexes et sont soumis à des exigences beaucoup plus strictes.D'où la nécessité de disposer de méthodes de vérification et de validation adaptées.Roland Galbas de Bosch, Coordinateur du Projet de Consortium VVM explique : "Piétons, cyclistes, deux-roues motorisés, intersections à visibilité limitée : l'un des plus grands défis pour les systèmes de conduite automatisée est de faire face à la circulation dans un environnement urbain, qui se caractérise par un énorme volume d'usagers de la route, de systèmes de feux de circulation, de panneaux de signalisation et de véhicules. Pour que les futurs véhicules puissent gérer même des scénarios extrêmement rares, ils auront besoin de structures et de processus compréhensibles qui non seulement permettent le fonctionnement sûr d'un système dans des situations exceptionnelles, mais peuvent également vérifier que les manœuvres sont effectuées en toute sécurité."Mark Schiementz de BMW , Coordinateur du Projet, ajoute : "L'essence du projet de recherche VVM est de vérifier que les fonctions de conduite automatisée réagissent de manière sûre et fiable, et qu'elles profitent également aux clients en termes de précision et de qualité. Outre le respect des réglementations, le principe directeur qui sous-tend le travail de l'industrie automobile allemande n'est pas seulement de mettre le progrès technologique sur les routes le plus rapidement possible, mais aussi de fournir des véhicules et des systèmes sûrs sur lesquels on peut compter à tout moment. Et cette fiabilité commence dès le développement de ces systèmes".Dès le début de la conception et du développement des fonctions de conduite automatisée, la sécurité est la considération primordiale.Les fonctions de sécurité doivent être vérifiées avant qu'un véhicule puisse être approuvé et certifié pour la circulation routière Pour pouvoir effectuer cette vérification, les 21 partenaires du projet « Verification and Validation Methods » (VVM) ont développé conjointement un modèle comprenant un ensemble de procédures, de méthodes et d'outils.Cela permet d'utiliser une "argumentation de sécurité" pour vérifier que le système peut être utilisé en toute sécurité.Pour développer la méthodologie de ce modèle, les partenaires ont collaboré dans le cadre de plusieurs sous-projets. S'il était appliqué à l'ensemble de l'industrie automobile, le modèle défini servirait de base à la vérification de la sécurité des véhicules automatisés.Dr. Helmut Schittenhelm, Coordinateur du Projet chez Mercedes -Benz indique : "Les modèles développés ici permettent pour la première fois de fournir à tous les constructeurs automobiles les mêmes structures pour la vérification et la validation des systèmes de conduite automatisée dans les zones urbaines. Cela pourrait également déboucher sur des normes applicables à l'ensemble de l'industrie qui pourraient rendre la circulation routière encore plus sûre pour tous les usagers de la route."L'approche méthodologique du projet « Verification and Validation Methods » (VVM) est la première norme au monde à prendre en compte les processus industriels.La première réglementation mondiale sur la conduite entièrement automatisée (SAE de niveau 4) est entrée en vigueur en 2021, lorsque l'Allemagne a promulgué une loi à cet effet.En 2022, un règlement correspondant décrivant les détails techniques a été adopté pour permettre aux véhicules à conduite entièrement automatisée d'être immatriculés et utilisés sur les routes allemandes.Ces derniers développements sont exemple de la manière dont l'industrie automobile allemande s'attaque à la complexité de la conduite automatisée et la rend plus gérable.À l'issue du projet, et sur la base des résultats des projets Pegasus et SetLevel qui l'ont précédé, le projet « Verification and Validation Methods » (VVM) offre la première approche méthodique cohérente au monde en matière de sécurité pour la conduite automatisée dans un environnement urbain, permettant une collaboration et une création de valeur à l'échelle de l'industrie automobile.L'approche de vérification de la sécurité basée sur des scénarios adoptée dans le cadre du projet pourrait contribuer à établir des normes mondiales une fois qu'elle aura été approuvée par les autorités.Le projet « Verification and Validation Methods » (VVM) a créé un système de référence pour l'industrie automobile qui est pertinent pour l'avenir et comble une lacune méthodologique pour la validation pratique des systèmes de conduite automatisée.