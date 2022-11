Une expérience de véhicules autonomes sur autoroute en trafic dense aux Etats-Unis

L'intelligence artificielle régule le trafic autoroutier sur une expérience à très grande échelle aux Etats-Unis

Une expérience à grande échelle deen trafic dense s'est déroulée du 14 au 18 novembre 2022, à Nashville dans le Tennessee aux Etats-Unis.Ce projet de circulation de véhicules autonomes d'envergure a été mené par le consortium Circles qui comprend une équipe composée d'une centaine de personnes sur les trois dernières années.Le projet a pour objectif de permettre une conduite autonome visant àLesimplantés dans les voitures autonomes utilisent des méthodes de pointe en(apprentissage par renforcement) pour comprendre le comportement du trafic et conduire en conséquence.a été déployée le long d'un tronçon de 4 miles (environ) de l'autoroute I-24, entre 5 heures et 10 heures 30, dans un flux habituel de circulation.Chacun des véhicules autonomes comprenait une technologie de régulateur de vitesse équipée de cette intelligence artificielle.Le tronçon est équipé dequi sont montés sur des poteaux permettant de recueillir les données de circulation.Dans un test réalisé il y 5 ans sur 20 voitures autonomes et sur une piste fermée, il a été démontré qu'une seule voiture équipée d'un algorithme de contrôle a modifié le comportement de conduite de toutes les autres voitures autonomes atténuant la dynamique des arrêts et des redémarrages qui conduisent souvent à des embouteillages sans cause évidente.Les chercheurs ont également mesuré des économies de carburant importantes par rapport à la conduite induite dans des embouteillages traditionnels.L'expérimentation a été menée par le Consortium Circles (Vanderbilt University, Temple University, Rutgers University-Camden, University of Berkeley, École des Ponts ParisTech en coordination avec Nissan North America, Toyota , General Motors, le Ministère des Transports du Tennessee et le Ministère de l'Energie des Etats-Unis).Parmi la centaine de personnes impliquées dans le projet figurent un chercheur et un doctorant du Cermics, le laboratoire de mathématiques appliquées de l'École des Ponts ParisTech.Depuis 2020, Amaury Hayat, chercheur au Cermics, est membre de la "leadership team" du projet. Il a co-conçu deux des quatre algorithmes utilisés dans les voitures autonomes.Nathan Lichtlé, qui poursuit une thèse en co-tutelle École des Ponts ParisTech/Université de Berkeley, travaille également sur le sujet et a co-conçu les deux autres algorithmes (dont le principal).Crédit photo : Vanderbilt University