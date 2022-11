La validation des algorithmes de la conduite autonome s'effectue par la simulation numérique

Les(L3) sont officiellement autorisés sur certaines routes françaises depuis cet automne.Pour autant,et présente de nombreux défis technologiques.et les systèmes d' assistance à la conduite (ADAS) avec desest impossible dans des temps et avec des coûts raisonnables.Pour effectuer les milliards de kilomètres nécessaires à la validation des algorithmes de la conduite autonome,qui exigent de puissantes capacités de calcul et de simulation numérique.Le consortium Replica (Renault, Stellantis, IRT SystemX, Mines Paris - PSL / Armines, AVSimulation, All4Tec, Ansys) a identifié très tôt le besoin de faire évoluer les outils deimpliqués dans les process de validation.Le projet du consortium Replica était d'«enrichir les plateformes logicielles existantes pour permettre la génération massive de simulations de conduite.»Le projet du consortium Replica apporte des améliorations significatives, tant sur le plan de la représentativité virtuelle de la route, du trafic et des capteurs, que de la productivité des scénarii de conduite.Les travaux du consortium permettent d'envisager uneet un raccourcissement des délais de production.« Les véhicules intelligents représentent un enjeu majeur pour la compétitivité de l'industrie automobile française. Le projet Replica démontre à travers des cas d'usage concrets que la simulation numérique est une solution clé pour répondre aux défis de l'autonomie. Outre permettre aux constructeurs d'optimiser la conception de ces systèmes complexes et sophistiqués, identifier les multiples facteurs physiques impactant la performance des composants, elle garantit la conformité aux exigences de fiabilité, de sécurité et de durabilité attendues. », déclare Gilles Gallée, Autonomous Vehicle, Directeur Simulation Solution chez Ansys.« Les technologies de cartographie 3D mobile permettent de numériser des environnements urbains et routiers complexes et de simuler avec beaucoup de réalisme des situations utiles aux concepteurs de véhicules autonomes. Elles permettent d'accélérer les processus de simulation, nécessaires au développement de ces véhicules. Le projet Replica a démontré l'intérêt des technologies de Lidar embarqué pour la qualité et la rapidité des résultats obtenus, en comparaison des méthodes classiques. Elles rendent possibles d'une part des simulations massives sur des grandes distances et de nombreux scenarios, et d'autre part l'analyse rapide de situations critiques », selon François Goulette, Professeur et Chercheur associé au Centre de Robotique de Mines Paris – PSLImage par fancycrave1 de Pixabay