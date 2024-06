La fonction de changement de voie automatique permet de dépasser un véhicule plus lent devant

La(ALC) Mercedes permet à la voiture d', afin de dépasser les voitures plus lentes ou de suivre l'itinéraire jusqu'à la prochaine sortie.La fonction « Changement de voie automatique » est facile à utiliser : le conducteur règle la vitesse souhaitée dans l'Assistant de régulation de distance Distronic actif. L'assistant directionnel actif, qui est également activé automatiquement de série, se charge du changement de voie automatique sur l'autoroute. Il s'agit d'un, le conducteur reste responsable de la conduite de la voiture à tout moment.Deset dessurveillent en permanence l'environnement de la voiture afin de dépasser les voitures plus lentes sur l'autoroute et de revenir ensuite sur la voie d'origine.La fonction ALCEn Europe, la fonction de changement de voie automatique (ALC) estLes conditions suivantes s'appliquent : le système de navigation doit reconnaître que le véhicule roule sur une autoroute appropriée, c'est-à-dire que l'autoroute doit avoir au moins deux voies séparées. Les marquages au sol doivent être détectés par les caméras de la voiture et un espace libre suffisant doit être disponible.15 modèles Mercedes-Benz Classe C Classe E, Classe S, GLC , CLE, EQE , EQS, EQS SUV et EQE SUV peuvent être équipés de la fonction de changement de voie automatique (ALC) , directement en usine et/ou via une mise à jour en ligne dite « over the air » (OTA).En complément de la configuration d'une voiture neuve , Mercedes-Benz propose la fonction de changement de voie automatique (ALC) pour environ 200 000 voitures déjà livrées en Europe.La fonction d'assistance ALC peut être installée progressivement via une mise à jour « over-the-air » (OTA), c'est-à-dire via la connexion mobile de la voiture. La Classe E, ainsi que la CLE Coupé et le CLE Cabriolet peuvent être mis à jour de cette manière. Cela est également possible pour la Classe C et la Classe S, ainsi que pour le GLC, l'EQE et l'EQS (à la fois en tant que berline et SUV) à partir de l'année de modification 2023. La mise à jour peut ensuite être lancée via l'assistant de mise à jour sur l'écran du système d'info divertissement MBUX ou via l'application Mercedes me.La fonction de changement de voie automatique (ALC) est disponible dans le pack d' assistance à la conduite Plus pour 33 pays européens (Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse). La navigation MBUX est un prérequis. Les systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité de Mercedes-Benz sont que des aides à la conduite qui ne déchargent pas le conducteur de sa responsabilité.Mercedes-Benz a déjà introduit la fonction de changement de voie automatique en Amérique du Nord en 2023.En Chine également, il existe une version de la fonction de changement de voie automatique pour le marché chinois, développée par Mercedes-Benz China.Les versions spécifiques au marché sont adaptées aux conditions de circulation régionales et aux exigences légales respectives.Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie, explique : « Avec la fonction de changement de voie automatique, Mercedes-Benz démontre une fois de plus sa force d'innovation dans le développement de nouveaux systèmes d'aide à la conduite. Nous avons simultanément développé la fonction de changement de voie automatique, ou ALC en abrégé, en Amérique du Nord, en Europe et en Chine pour nos clients locaux. Avec ALC, Mercedes-Benz propose pour la première fois une fonction de conduite en tant que mise à jour en direct. »