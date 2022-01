Skoda réalise des ventes annuelles mondiales de 878 200 véhicules en 2021

La marque tchèqueenregistre en 2021 la vente de 878 200 véhicules dans le monde, malgré la pandémie de Covid-19 et la crise des semi-conducteurs.Par rapport aux 1 004 800 voitures livrées de l'année 2020, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 12,6%.Par rapport aux 1 242 800 voitures livrées de l'année 2019, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 29,3%.Après un premier semestre en forte croissance, la crise des semi-conducteurs a inversé la dynamique des ventes de Skoda.La baisse des ventes de Skoda est marquée en Chine avec une baisse des ventes de 58,8%.Avec près de 45 000 livraisons en moins d'un an, l' Enyaq iV 100% électrique rencontre un franc succès pour ses débuts.Lelancé en Inde permet à Skoda d'y doubler ses livraisons en 2021 (plus 108%).La Skodaest le modèle le plus vendu, devant les SUVs Skoda Kamiq , Karoq, Kodiaq et la berline polyvalente En Europe de l'Ouest, Skoda a livré 409 000 véhicules en 2021, une baisse de 5,9% par rapport à 2020 (434 500 véhicules).En Allemagne, le premier marché de Skoda, le constructeur tchèque a livré 136 800 véhicules, une baisse de 15,4% (161 800 véhicules en 2020).Skoda enregistre une hausse de ses ventes au Portugal (1 800 livraisons, en hausse de 37,4%), en Norvège (9 800 livraisons, en hausse de 36,9%), en Irlande(9 100 livraisons, en hausse de 21,8%), aux Pays-Bas (19 300 livraisons, en hausse de 19%) et en Espagne (24 600 livraisons, en hausse de 17%).En Europe Centrale, Skoda a livré 164 100 véhicules en 2021 (en baisse de 9,8% par rapport à 2020).Le marché domestique de Skoda, la République Tchèque, a vu ses livraisons baisser de 4% avec 79 900 véhicules (83 200 véhicules en 2020).En Europe de l'Est, hors Russie, Skoda a livré 35 800 véhicules en 2021 (39 400 véhicules en 2020, en baisse de 9,2%. En Russie, la baisse est de 4,4% avec 90 400 livraisons en 2021 (94 600 livraisons en 2020).En Chine, le constructeur tchèque a vu ses livraisons s'effondrer de 58,8% avec 71 200 unités (173 000 unités en 2020).En Inde, la performance de Skoda est liée au lancement du Kushaq, un crossover développé et fabriqué localement. Avec 22 800 livraisons, l'exercice 2021 est supérieur de 108 ,9% à celui de 2020 (10 900 livraisons).Dans le reste du monde, le constructeur tchèque progresse sensiblement avec une augmentation des livraisons de 20,6% en 2021 avec 85 000 unités (70 500 livraisons en 2020).Ventes Skoda par modèle en 2021 (unités arrondies; évolution en % par rapport à 2020) :Skoda Octavia (200 800 véhicules, en baisse de 22,0%)Skoda Kamiq (120 700 véhicules, en baisse de 6,1%) Skoda Karoq (119 200 véhicules, en baisse de 13,2%)Skoda Fabia (99 100 véhicules, en baisse de 6,0%) Skoda Kodiaq (98 600 véhicules, en baisse de 25,1%) Skoda Superb (66 100 véhicules, en baisse de 23,2%) Skoda Rapid (63 700 véhicules, en baisse de 20,1%) Skoda Scala (48 200 véhicules, en baisse de 23,8%) Skoda Enyaq iV (44 700 véhicules)Skoda Kushaq (44 700 véhicules)Skoda Citigoe iV (vendue uniquement sur quelques marchés européens: 4 400 véhicules, en baisse de 70,8 %)