Jeep offre une garantie spéciale jusqu'à huit ans ou 160 000 km sous réserve de l'entretien dans le réseau

La marqueoffre unesur le modèle Avenger et sur le prochain Compass A compter du 1er juin, cette garantie étendue Jeep intègre les composants essentiels du véhicule, moteur, transmission, systèmes de refroidissement, direction, freinage, climatisation, systèmes électriques, suspensions, sièges, instrumentation de bord, protection et ouvrants…Les opérations d'entretien doivent être réalisées dans des ateliers certifiés Jeep, par des techniciens spécialement formés aux exigences de la marque américaine. Chaque intervention est effectuée dans le respect des standards de la marque de véhicules tout-terrain avec pour objectif de garantir que chaque Jeep reste une Jeep, dans toutes ses capacités et dans toute son authenticité.Chaque entretien réalisé permet de gagner une année de garantie supplémentaire (deux pour les versions électriques pour lesquelles l'entretien est espacé tous les deux ans) dans la limite de 8 ans au total.Chez Jeep, chaque véhicule est conçu pour durer, affronter les éléments et répondre présent, quelles que soient les conditions. Cette garantie étendue incarne la promesse de durabilité : une couverture complète sur les éléments mécaniques, électriques et électroniques.La garantie spéciale Jeep est transférable lors de la revente du véhicule : une manière concrète d'assurer la valeur du véhicule dans le au-delà de la première main.