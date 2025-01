La marque Alpine a réalisé 4 585 ventes dans le monde en 2024

Pour la quatrième année consécutive,enregistre une progression de ses ventes mondiales avecLes immatriculations Alpine progressent de 5,9 % sur l'ensemble de l'année 2023 (4 328 ventes en 2023).La croissance est renforcée en Europe avec des ventes en hausse de 7,1 % notamment sur des marchés clés pour la marque.L'Italie (en hausse de 37,5 %), le Royaume-Uni (en hausse de 24,9 %), l'Espagne (en hausse de 19,3 %) et l'Allemagne (en hausse de 10,6 %) sont les marchés qui ont le plus porté la croissance de la marque de Dieppe en 2024.La marque au A fléché réalise 4 408 ventes d' A110 (en hausse de 1,8 % par rapport à 2023). L' Alpine A110 maintient sa position de leader européen des coupés sportifs deux places, avec 44,7 % de parts de marché, portée par les versions A110 R et A110 R Turini, qui représentent 35 % des ventes d'A110 en 2024.Les ventes d'A110 sont réalisées à près de 80 % dans ses trois principaux pays : la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec un poids prépondérant de la France (64,4 %). Le Japon arrive en quatrième position avec 230 Alpine A110 vendues en 2024.Conçue et fabriquée en France, l'Alpine A110 a été conçue dans les bureaux d'étude du Groupe Renault au Technocentre à Guyancourt et chez Renault Sport aux Ulis.L'année 2024 marque un tournant avec le lancement de l'offensive produit sur le marché de l'électrique avec la citadine sportive électrique Alpine A290, élue Car of the Year 2025. Lancée au cours du second semestre 2024, l'A290 compte 2 303 commandes enregistrées sur 2024 et 177 immatriculations.Le réseau de distribution dédiée à la marque tricolore Alpine compte 163 sites Alpine Stores dans le monde, répartis principalement en France et en Europe.« En 2024, Alpine a renforcé son leadership européen et a marqué son offensive produit à la fois sur le marché de l'électrique et sur le segment B avec la commercialisation de l'A290. Un vrai tournant pour la marque qui continue de séduire ses clients avec son emblématique modèle A110. Les résultats de cette année illustrent bien la stratégie d'Alpine de s'ouvrir à l'international tout en développant sa gamme produit ainsi que la priorité donnée à une toute nouvelle croissance sur le marché de l'électrique, marquée en 2025 par le lancement à venir de l'A390. » conclut Philippe Krief, CEO de la marque Alpine.Pays Volumes 2024 Evolution 2024/2023France 2 840 plus 5,5 %Allemagne 448 plus 10,6 %Royaume-Uni 371 plus 24,9 %Belgique 204 moins 4,7 %Suisse 129 0 %Italie 110 plus 37,5 %Espagne 68 plus 19,3 %Pays-Bas 25 moins 13,8 %Autres pays 86 moins 10,4 %Importateurs 23 plus 35,3 %Total Europe 4 304 plus 7,1 %Japon 230 moins 17,6 %Autres pays 51 plus 59,4 %Total Hors-Europe 281 moins 9,6 %Total Monde 4 585 plus 5,9 %