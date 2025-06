Les véhicules Citroën peuvent bénéficier d'une couverture jusqu'à 8 ans ou 160 000 km

Les véhicules Citroën bénéficient du. Tous les véhicules Citroën commandés à partir du 1er juin 2025 peuvent bénéficier gratuitement d'uneLa Garantie Citroën We Care porte sur les composants clés du véhicule jusqu‘à 6 ans après les 2 ans de garantie constructeur initiale, soit 8 ans ou 160 000 km.Les véhicules à hydrogène, taxis, VTC, ambulances, auto -écoles, véhicules d'urgence ou de location courte durée, véhicules modifiés pour usage intensif ou compétitionpar la Garantie Citroën We Care.En complément de la couverture des principaux organes mécaniques (moteur, boite et pont), la Garantie Citroën We Care propose une prise en charge étendue, couvrant :Le système de refroidissement moteur et le réservoir de direction,Le système de climatisation,Les composants et le système électriques (y compris les circuits),Les systèmes de sécurité,L'ensemble des suspensions,L'ensemble des sièges,La protection des ouvrants,Le freinage,L'instrumentation de bord.La liste complète des éléments couverts est disponible sur le site Citroën.Le système d'info divertissement et l'assistance routière sont exclus de cette couverture élargie.La « Garantie Citroën We Care »La Garantie Citroën We Care repose sur un principe simple :- soit 1 an de garantie à chaque entretien pour les motorisations thermiques et hybrides.- soit 2 ans pour les modèles électriques.L'activation est confirmée par une attestation envoyée par mail après chaque visite d'entretien dans le réseau.La « Garantie Citroën We Care » 8 ans ou 160 000 km estau nouveau propriétaire sans formalité et constitue un atout en cas de cession du véhicule : le nouveau propriétaire bénéficie pleinement du programme jusqu'au terme prévu.Édouard George, Directeur de Citroën France, déclare : « Avec Citroën We Care, nous réaffirmons notre volonté de simplifier la vie de nos clients et de leur offrir une sérénité durable. Cette garantie étendue, désormais accessible à tous, couvre l'ensemble de la gamme Citroën – véhicules particuliers comme utilitaires – et s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Elle reflète l'engagement fort de notre réseau pour un accompagnement de qualité, dans la durée. »