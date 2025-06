La marque Chrysler célèbre ses 100 ans

célèbre sonen rendant hommage à l'héritage de Walter P. Chrysler.Durant son centenaire, la marque américaine est passée du premier modèle Chrysler de 1924 (la Chrysler Six) jusqu'à la Chrysler Pacifica 2025.Le Chrysler Pacifica, monospace le plus récompensé de tous les temps, continue d'animer le segment qu'il a lui-même créé il y a plus de 40 ans. Une Chrysler Pacifica restylée est prévue pour 2026.Le retour dans la gamme Chrysler du modèle Voyager est prévu en 2025.« Chrysler a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'industrie automobile et de la culture américaine, incarnant depuis 100 ans l'innovation, la résilience et le design audacieux », a déclaré Chris Feuell, CEO de la marque Chrysler. « Du moteur Hemi V8 révolutionnaire à l'invention du monospace et aux innovations comme les sièges escamotables Stow ‘n Go, Chrysler a toujours repoussé les limites. En tant que membre historique des “Big Three”, nous avons contribué à la croissance industrielle et marqué l'histoire avec des véhicules emblématiques comme la Chrysler 300. Mais Chrysler, c'est plus qu'une marque : c'est un héritage bâti par des générations de collaborateurs passionnés, et nous sommes fiers de célébrer leurs contributions alors que nous entrons dans une nouvelle ère pour les 100 prochaines années. »