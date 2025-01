La marque de supercars Lamborghini a livré 10 687 voitures dans le monde en 2024

Le constructeur de supercars de Sant'Agata Bolognesea livré 10 687 voitures dans le monde en 2024.Par rapport à 2023 (10 112 voitures), les livraisons progressent de 6%, confirmant la tendance à la croissance des dernières années.Pour la secondes année consécutive, la Maison Sant'Agata Bolognese a livré plus de 10 000 voitures en une seule année.Les 10 687 véhicules constituent un record de livraison pour la marque de Sant'Agata Bolognese.La répartition des véhicules livrés de la marque sportive italienne a été équilibrée dans les trois grandes régions, l'EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) affichant une augmentation de 6 % par rapport à 2023 avec un total de 4 227 voitures, immédiatement suivie par les Amériques avec une augmentation de 7 % (3 712 voitures) et l'APAC (Asie Pacifique) en hausse de 3 % (2 748 voitures).En termes modèles, la Revuelto est suivie de l'Huracán, disponible en cinq versions of Sterrato, Evo Spyder, Tecnica, STO et STJ, et du SUV Urus.Présente dans 56 pays, la marque de véhicules de luxe sportifs Lamborghini est distribuée dans 186 points de vente.