Malgré des vents contraires persistants en Chine,a livré environ 4,8 millions de véhicules particuliers dans le monde l'année dernière.La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventes diminuer de 1,4 % sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à 2023 (4,87 millions de véhicules particuliers).La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventes baisser de 23,6% sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à 2019.La marque Volkswagen a livré 4,8 millions de véhicules particuliers en 2024, toutes motorisations confondues, pour 4,87 millions en 2023, 4,56 millions en 2022, 4,897 millions en 2021, 5,33 millions en 2020, 6,28 en 2019, 6,24 millions en 2018, 6,23 millions en 2017, 5,99 millions en 2016, 5,82 millions en 2015 et 6,12 millions en 2014.Martin Sander, membre du conseil d'administration de Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente, déclare : « À l'échelle mondiale, 2024 a été une année difficile, marquée par une activité économique morose, des défis politiques et une concurrence intense, notamment en Chine. »Volkswagen maintient son leadership sur le marché européen tout en enregistrant une croissance significative en Amérique du Nord et du Sud.En, Volkswagen a enregistré 2 198 900 livraisons (en baisse de 8,3% par rapport à l'année précédente).En, Volkswagen a réalisé 1 254 500 livraisons (en baisse de 1,7% par rapport à l'année précédente)En, Volkswagen a réalisé 592 300 livraisons (en hausse de 18,4% par rapport à l'année précédente)En, Volkswagen a livré 479 400 véhicules (en hausse de 21,1% par rapport à l'année précédente)Selon l'Office fédéral allemand des transports motorisés (KBA), Volkswagen reste le leader du marché en Allemagne avec une part de marché de 19,1%. Parmi les dix modèles les plus populaires en Allemagne, cinq sont des modèles Volkswagen : la Golf , le T-Roc , le Tiguan , la Passat et la Polo . Volkswagen a également dominé le marché allemand des véhicules électriques , avec 16,3 % des immatriculations, soit une augmentation de 2,8 points par rapport à 2023.Les SUV ont continué à être très demandés en 2024, aussi bien dans leurs versions thermiques que dans leurs variantes électriques. Ils représentent 47 % des livraisons totales de Volkswagen, soit une augmentation de 1,4 point par rapport à 2023.Lea été le SUV le plus populaire et le modèle le plus vendu, suivi par leLa marque allemande se distingue par sa large gamme de véhicules électriques.En 2024, Volkswagen a vendu 383 100 véhicules électriques, soit 8% de ses ventes mondiales.