Lancia introduit une garantie jusqu'à huit ans sous réserve du respect du programme d'entretien dans le réseau agréé

introduit unesur la Lancia Ypsilon Offerte aux propriétaires de Lancia Ypsilon qui réalisent l'entretien régulier de leur véhicule dans le réseau agréé, cette garantie gratuite peut couvrir le véhicule jusqu'à huit ans ou 160 000 kilomètres.Grâce à cette extension de garantie, la Lancia Ypsilon bénéficie d'une couverture élargie, avec un soin particulier apporté aux éléments les plus essentiels du quotidien.De la motorisation à la climatisation, des systèmes de sécurité aux équipements multimédia, la garantie étendue couvre un large éventail d'éléments techniques (moteur, transmission, systèmes de refroidissement, direction, freinage, climatisation, systèmes électriques, suspensions, sièges, instrumentation de bord, protection et ouvrants…). Elle comprend également l'assistance routière 24h/24 et 7j/7.La Garantie Spéciale Lancia est aussi un argument de poids à la revente. Transférable en cas de changement de propriétaire, elle participe à la valorisation de Lancia Ypsilon sur le marché de l' occasion Chaque opération d'entretien est assurée par des professionnels formés aux standards de la marque italienne, dans des ateliers sélectionnés pour leur expertise.