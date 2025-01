Dacia enregistre 670 136 ventes de véhicules particuliers dans le monde en 2024

Les ventes mondiales de véhicules particuliers de la marque roumaineprogressent de 2,7 % en 2024 à 670 136 véhicules (pour 652 580 véhicules particuliers en 2023, 569 208 véhicules particuliers en 2022, 502 964 véhicules en 2021, 484 097 véhicules en 2020, 690 525 véhicules en 2019, 655 172 véhicules en 2018, 610 160 véhicules en 2017, 542 542 véhicules en 2016, 511 501 véhicules en 2015 et 474 624 véhicules en 2014).Avec les 6 204 véhicules utilitaires vendus en 2024, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Dacia atteignent 676 340 unités (pour 658 321 véhicules en 2023, 573 837 véhicules en 2022, 537 095 véhicules en 2021, 520 765 véhicules en 2020, 736 570 véhicules en 2019, 700 798 véhicules en 2018, 655 235 unités en 2017, 584 219 voitures en 2016 et 550 920 unités en 2015).Dacia enregistre en Europe une part de marché de 4,5 % en 2024, en progression de 0,1 point par rapport à 2023.La marque roumaine conserve sa place sur le podium européen des ventes à clients particuliers avec une part de marché à 8,2 % (en baisse de 0,1 point par rapport à 2023).Dacia enregistre en Europe une part de marché record en véhicules particuliers à 4,5 %, en progression de 0,1 point par rapport à 2023. La marque gagne une place par rapport à 2023 et se situe en neuvième position.Dacia atteint en Europe une part de marché de 8,2 % en 2024 (8,3 % en 2023) sur le marché véhicules particuliers vendus à particuliers, consolidant pour la quatrième année consécutive sa place sur le podium européen.Les résultats de la marque roumaine sont portés par des performances commerciales dans certains pays d'Europe qui enregistrent un record historique en part de marché véhicules particuliers : 2,5 % en Allemagne (plus 0,1 point par rapport à 2023), 4,2 % en Autriche (plus 0,2 point par rapport à 2023), 5,2 % en Belgique-Luxembourg (plus 1 point par rapport à 2023), 6,2 % en Italie (plus 0,8 point par rapport 2023), et 7,7 % au Portugal (plus 0,3 point par rapport 2023).Certains pays enregistrent une très forte progression de leurs volumes avec plus de 10 % d'augmentation : plus 13,2 % en Autriche, plus 15,4 % en Belgique-Luxembourg, plus 12,4 % en Espagne, plus 13,1 % en Italie, plus16,3 % au Maroc, plus 11,9 % en Pologne, plus 10,7 % au Portugal, et plus 20,2 % en République Tchèque.L'attractivité de la gamme Dacia se manifeste par la conquête et la fidélisation de ses clients. Sur le périmètre Europe 5 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne), 6 clients Dacia sur 10 (62,3 %) ne possédaient pas de véhicules du groupe Renault (Renault ou Dacia) Au moment du renouvellement, 8 clients sur 10 (81,1 %) choisissent un véhicule du groupe Renault (Renault ou Dacia).Ce résultat est porté par quatre modèles piliers : Sandero : 309 392 unités vendues, soit une hausse de 14,5 % par rapport à 2023. La Dacia Sandero est le véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le premier véhicule vendu à particuliers en Europe (depuis 2017). Duster (générations 2 et 3) : 215 024 unités vendues, soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2023. Le Dacia Duster est le premier SUV vendu à particuliers en Europe (depuis 2018) et le deuxième véhicule vendu à particuliers en Europe. Jogger : 96 440 unités vendues, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2023. Le Dacia Jogger est le deuxième véhicule du segment C hors SUV vendu à particuliers en Europe. Spring : 22 884 unités vendues, soit un effondrement de 63 % par rapport à 2023. Les ventes de la Dacia Spring ont baissé significativement en 2024 du fait de la diminution des aides gouvernementales.Denis Le Vot, Directeur Général de Dacia, explique : « En 2024, Dacia a une nouvelle fois démontré sa capacité à allier performance, robustesse et accessibilité. Nos résultats témoignent de la confiance grandissante des clients envers nos modèles et nous confortent dans la poursuite de notre stratégie. »Sandero: 309 392 unitésDuster: 215 024 unitésJogger : 96 440 unitésSpring: 22 884 unités