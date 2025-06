Les véhicules Fiat bénéficient d'une couverture de garantie pouvant aller jusqu'à 8 ans ou 160 000 km

lance uneMis en place à partir du 1er juin 2025, ce programme de garantie Fiat jusqu'à 8 ans ou 160 000 kilomètres, couvre toutes les voitures Fiat L'ensemble des conditions générales est consultable sur le site internet Fiat.Pour bénéficier de cette garantie étendue, le propriétaire du véhicule Fiat doit. Cela permet deUn large spectre des éléments couverts par le programme de garantie étendue jusqu'à 8 ans est proposé : Moteur, Boîte de vitesses, Transmission, Système de refroidissement du moteur et du réservoir, Direction, Système de climatisation, Composants électriques, Système électrique, Systèmes de sécurité, Circuits électriques, Ensemble suspension, Ensemble sièges, Protection et ouvrants, Freinage, Instrumentation de bord.La Garantie Spéciale Fiat comprend le remplacement ou la réparation, selon l' avis de l'homme de l'art, des pièces mécaniques, électriques ou électroniques défectueuses, c'est-à-dire des pièces qui, en raison de leurs défauts, ne permettraient pas un usage normal du véhicule, tel que défini dans le manuel d'utilisation.Si d'autres pièces du véhicule sont endommagées par ce défaut, elles seront remplacées ou réparées dans les mêmes conditions.La Garantie Spéciale Fiat n'inclut pas le remplacement des pièces soumises à une usure normale et dont le remplacement n'est pas la conséquence directe ou indirecte d'un défaut. Ces pièces sont par exemple des filtres, des plaquettes et disques de frein, des garnitures, des soudures et des câbles, des roues, des jantes, des pneus, des courroies, des fluides..L'Infodivertissement et l'Assistance routière ne sont pas couverts dans le programme de garantie étendue jusqu'à 8 ans.« Avec cette initiative, nous réaffirmons notre confiance dans la qualité de nos véhicules, et aussi notre volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement de nos clients. Leur offrir davantage de tranquillité, de transparence et de services fait partie intégrante de notre vision : celle d'une mobilité accessible et fiable ; » explique Guillaume de La Giraudière, Directeur Fiat France.