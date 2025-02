Suzuki a vendu plus de 3,24 millions de véhicules dans le monde en 2024

Les ventes cumulées annuelles de Suzuki dans le monde dépassent les 3,2 millions d'unités

Les ventes automobiles mondiales deont augmenté de 5,7% en 2024 pour(3 248 317 véhicules vendus en 2024, 3 072 824 voitures vendues en 2023 pour 2 968 494 unités en 2022 et 2 763 846 unités en 2021).Suzuki a enregistré en 2024Les ventes sur le marché domestique de Suzuki sont en progression pour 2024, sur tous les segments où opère Suzuki, notamment les kei-cars. Ce segment est constitué de véhicules compacts spécifiques au marché japonais, d'une longueur n'excédant pas 3,40 mètres, d'une largeur maximale de 1,48 mètre, d'une hauteur maximale de 2,00 mètres et d'une cylindrée maximale de 660 cm3. Suzuki est l'un des leaders de ce segment, et a vendu près de 590 000 kei-cars dans l'Archipel soit une hausse de 10 ,9% par rapport à 2023.Les ventes de Suzuki hors de son marché domestique sont également en progression, grâce aux marchés tels que l'Inde, premier marché du constructeur automobile japonais, le Pakistan ou le Moyen-Orient. Un record de ventes annuel a été battu en Inde et au Moyen-Orient en 2024.L'activité automobile de Suzuki se concentre autour de Key cars au Japon et de petites voitures polyvalentes berline et 4x4 La marque Suzuki a réalisé 721 788 ventes au Japon (soit une hausse de 10,90%).Les mini -voitures de moins de 3,395 mètres de long Suzuki totalisent 589 927 unités vendues au Japon sur l'année 2024 (soit une hausse de 10,90%).Les petits véhicules représentent 131 861 unités vendues au Japon en 2024 (soit une hausse de 10,90%).En dehors du Japon, Suzuki a vendu 2 526 529 véhicules enregistrant une croissance de 4,30%.La marque japonaise est très présente en Inde au travers de sa filiale indienne Maruti Suzuki.Les ventes Suzuki entotalisent 1 790 877 unités (en hausse de 2,80%).L'Inde est leet représenteSur le reste de la planète, les ventes Suzuki totalisent 735 652 unités (soit une hausse de 8,20%).