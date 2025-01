Porsche a livré 310 718 véhicules dans le monde en 2024

Livraisons Porsche Janvier - Décembre 2023 Janvier - Décembre 2024 Variation 2024/2023 Allemagne 32 430 35 858 plus 11% Amérique du Nord 86 059 86 541 plus 1% Chine 79 283 56 887 moins 28% Europe (hors Allemagne) 70 229 75 899 plus 8% Reste du monde 52 220 55 533 plus 6% Monde entier 320 221 310 718 moins 3%

Le constructeur de voitures de sporta livré. Cela correspond à unEn 2024, Porsche a entièrement renouvelé sa gamme avec le lancement de: la Panamera , le Taycan, la 911 et le Macan.Porscheet a atteint des records historiques.En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 75 899 voitures l'année dernière. Cela représente une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente.En Allemagne, le marché domestique, 35 858 véhicules ont été livrés en 2024, soit une augmentation de 11 %.Avec 86 541 livraisons, l'Amérique du Nord est la première région en termes de ventes, enregistrant une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente.En, 56 887 voitures ont été livrées aux clients (soit une diminution de 28 %). Ce recul est principalement dû à la situation de marché particulière dans ce pays, avec le fort développement des marques chinoises sur leur marché domestique.Dans la région représentant le reste du monde, Porsche a connu une évolution positive avec une croissance de 6 %. Au total, 55 533 véhicules ont été livrés dans cette région.« Dans l'ensemble, nous nous sommes montrés extrêmement robustes en 2024, malgré un marché qui fait face à de nombreux challenges. Nous avons beaucoup investi dans notre marque et nous sommes heureux de constater que la répartition de nos ventes entre les différentes régions du monde reste très équilibrée. » explique Detlev von Platen, membre du Directoire chargé des Ventes et du Marketing, Porsche.Leest devenu le best-seller Porsche en 2024. 102 889 unités ont été livrées, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.Au début de l'année, leentièrement électrique a été dévoilé à Singapour. Il a été introduit successivement sur les marchés depuis la fin du mois de septembre. 18 278 modèles électriques du Macan ont été livrés en 2024. Dans la plupart des pays en dehors de l'Union Européenne, Porsche continue de proposer en parallèle le Macan à moteur thermique, dont 64 517 exemplaires ont été livrés. Au total, Porsche a livré 82 795 Macan en 2024. Il s'agit d'une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente.Laa continué à jouir d'une grande popularité en 2024. Avec 50 941 exemplaires livrés, la 911 a enregistré une augmentation de 2 % par rapport à 2023.Laa représenté 29 587 livraisons. Ce recul de 13 % s'explique principalement par la baisse de la demande pour le modèle Porsche sur le marché chinois.Les modèlesetont enregistré 23 670 livraisons. C'est 15 % de plus que l'année précédente.Au total, 20 836 exemplaires duont été livrés l'année dernière. Cela correspond à une baisse de 49 %.