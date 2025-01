Les ventes mondiales de Seat atteignent 310 000 véhicules en 2024

La marque espagnole du groupe Volkswagen a venduPar rapport à 2023 (288 400 voitures), la hausse s'élève à 7,5%.Par rapport à 2022 (232 700 voitures), la hausse s'élève à 33,2%.Par rapport à 2021 (391 200 voitures), la baisse atteint 20,7%.Par rapport à 2020 (399 600 voitures), la baisse atteint 22,4%.Par rapport à 2019 (549 400 voitures), la baisse atteint 43,50%.La marque Seat avait réalisé les volumes de ventes les plus élevés de son histoire en 2019.La(106 700 unités ; en hausse de 37,1 % par rapport à 2023 / 77 800 véhicules) a repris la position de modèle le plus vendu de la marque espagnole suivie de la(90 300 unités ; en hausse de 1,5% par rapport à 2023 / 89 000 véhicules).Les marchés les plus importants de Seat ont été l'Espagne (64 600 unités ; en hausse de 8.0 % par rapport à 59 800 véhicules en 2023), l'Allemagne (63 600 unités ; en hausse de 12,0 % par rapport à 56 800 unités en 2023), le Royaume-Uni (36 800 unités ; en hausse de 14,6 % par rapport à 32 100 unités en 2023), la France (22 700 unités ; en hausse de 25,4 % par rapport à 18 100 unités en 2023) et le Mexique (18 800 unités ; en hausse de 28,7% par rapport à 14 600 unités en 2023).