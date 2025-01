Skoda réalise des ventes annuelles mondiales de 926 600 véhicules en 2024

Zones géographiques Livraisons 2024 Livraisons 2023 Variation 2024/2023 Europe de l'Ouest 538 100 480 100 plus 12,1% Europe centrale 192 100 185 000 plus 3,8% Europe de l'Est 50 700 44 900 plus 13,0% Inde 36 000 48 800 moins 26,3% Chine 17 500 22 800 moins 23,1% Total mondial 926 600 866 600 plus 6,9%

La marque tchèqueenregistre la vente dedans le monde enPar rapport aux 866 800 voitures livrées de l'année 2023, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav augmentent de 6,9%, malgré un marché très incertain.Par rapport aux 731 300 voitures livrées de l'année 2022, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav augmentent de 26,7%.Par rapport aux 878 200 voitures livrées de l'année 2021, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav augmentent de 5,4%.Par rapport aux 1 004 800 voitures livrées de l'année 2020, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 7,8%.Par rapport aux 1 242 800 voitures livrées de l'année 2019, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 25,4%.Le constructeur automobile tchèque enregistre des chiffres en hausse sur la plupart de ses marchés clés, à l'exception de la Chine et de l'Inde.Les résultats de Skoda en 2024 ont été largement tirés par, où la marque confirme sa position de quatrième constructeur automobile (troisième sur le périmètre de l'Union Européenne).Le constructeur automobile tchèque enregistre une croissance soutenue sur les marchés européens, avecDes augmentations absolues significatives ont été enregistrées en Allemagne (plus 29 200 véhicules), en Turquie (plus 8 600 véhicules), au Royaume-Uni (plus 8 400 véhicules), en Pologne (plus 7 500 véhicules) et en Espagne (plus 6 200 véhicules).Le marché allemand est resté le plus important du constructeur de Mlada Boleslav, avec 187 100 véhicules livrés, suivie par la République tchèque (84 500 véhicules; plus 18,57%), le Royaume-Uni (78 700 véhicules ; plus 11,9%), la Pologne (61 400 véhicules; plus 13,9%), la France (45 655 véhicules ; plus 14,37%), la Turquie (42 200 véhicules; plus 25,7%), et l'Espagne (36 300 véhicules; plus 20,6%).Les livraisons sur le marché indien ont baissé de 26,3% (36 000 véhicules vendus).La baisse des ventes de Skoda est marquée en Chine avec une baisse des ventes de 23,1% (17 500 véhicules vendus).L'conserve son statut de modèle le plus vendu du constructeur automobile Tchèque. Les modèles les plus vendus ont été l'Octavia (215 700 véhicules ; plus 12,4 % en glissement annuel), le Kamiq (126 000 ; plus 8,2 % en glissement annuel) et la Fabia (117 100 unités ; plus 24,1 % en glissement annuel).L' Enyaq électrique, et sa déclinaison Coupé , a enregistré 79 500 unités livrées (moins 2,6 % en glissement annuel), malgré une concurrence accrue et un certain ralentissement de la demande pour les véhicules électriques en Europe.Klaus Zellmer, Directeur de Škoda Auto explique: « Il est passionnant de voir l'accueil positif des clients qui a stimulé la croissance de nos livraisons en 2024 malgré un marché volatil. Avec le portefeuille de produits le plus à jour et le plus large de notre histoire, je remercie les « Škodiens » qui conçoivent, construisent et vendent nos voitures, ainsi qu'aux explorateurs du quotidien et à leurs familles qui les intègrent à leur vie. Nos principaux marchés européens sont solides grâce à un design reconnu, à nos systèmes de sécurité avancés et à d'autres caractéristiques , et au fait que nous offrons toujours un peu plus dans chaque modèle. À la base de ces avantages, il y a notre stratégie consistant à offrir aux clients le choix des motorisations en cette ère de transition : essence et diesel, hybrides et hybrides rechargeables, et modèles 100% électriques. Le succès de nos livraisons en 2024 est la meilleure préparation que nous puissions avoir pour une autre année difficile en 2025 et pour la prochaine phase de croissance de notre stratégie d'internationalisation en Inde, dans l'ASEAN et au Moyen-Orient. Alors que nous nous préparons à célébrer notre 130ème anniversaire cette année, Škoda Auto est sur la bonne voie. »Martin Jahn, Membre du Conseil d'Administration de Škoda Auto en charge des Ventes et du Marketing ajoute: « En 2024, nous avons enregistré une croissance de 6,9 % en glissement annuel des livraisons mondiales, en grande partie grâce à notre portefeuille élargi et actualisé. Nous avons obtenu des résultats particulièrement bons sur nos marchés clés d'Europe occidentale et orientale. En ce qui concerne notre gamme de modèles, la nouvelle Octavia, la nouvelle Superb et le nouveau Kodiaq ont tous généré des augmentations notables. La famille Enyaq, entièrement électrique, a continué sur sa lancée en 2024, avec près de 80 000 livraisons dans le monde entier, se plaçant en tête des immatriculations de véhicules électriques sur plusieurs marchés européens. En outre, plus de 20 000 commandes pour notre nouveau SUV compact électrique, l'Elroq, ont été passées à la fin de l'année. En termes d'optimisation de l'expérience client, nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration de l'application MyŠkoda et sur la poursuite de l'expansion de nos services numériques tels que Pay to Park et Pay to Fuel. Le plan de transformation des concessions s'est poursuivi, nous permettant de mettre en avant notre nouvelle identité d'entreprise dans plus de 230 concessions à ce jour. » Skoda Octavia (215 700 véhicules; en hausse de 12,4%) Skoda Kamiq (126 000 véhicules; en hausse de 8,2%) Skoda Fabia (117 100 véhicules; en hausse de 24,1%) Skoda Kodiaq (114 500 véhicules; en hausse de 8,1%) Skoda Karoq (109 400 véhicules; en hausse de 9,3%) Skoda Enyaq (79 500 véhicules; en baise de 2,6%) Skoda Superb (72 800 véhicules; en hausse de 7,9%) Skoda Scala (56 300 véhicules; en baisse de 10,0%Skoda Kushaq (19 300 véhicules; en baisse de 27,4%) en IndeSkoda Slavia (16 000 véhicules; en baisse de 19,6%) en Inde