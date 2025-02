Lexus réalise des ventes mondiales record de 851 214 véhicules en 2024

Ventes 2024 Evolution 2024/2023 Amérique du Nord 379 589 unités plus 6,7% Asie 237 335 unités plus 0,3% Japon 86 070 unités moins 9,1% Europe 82 571 unités plus 19,3% Moyen Orient 45 013 unités moins 3,1%

La marque premiuma vendudans le monde en 2024.En 2024, les ventes de Lexus dans le monde ont battu un record.Par rapport aux 824 258 véhicules vendus en 2023, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 3,3 %.Par rapport aux 625 365 véhicules vendus en 2022, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 36,2 %.Par rapport aux 760 012 véhicules vendus en 2021, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 12,0 %.Par rapport aux 718 715 véhicules vendus en 2020, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 18,5%.Par rapport aux 765 330 véhicules vendus en 2019, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 11,2%.Cette croissance a été attribuée à une forte demande, en particulier en Amérique du Nord (379 589 véhicules) et en Europe (86 070 véhicules), ainsi qu'à la reprise d'un approvisionnement stable en pièces, ce qui a contribué à l'augmentation des ventes mondiales.En termes de modèles, les nouveaux modèles LBX et LM ont été bien accueillis, en plus des ventes importantes des modèles de base RX et NX . Les modèles électrique (BEV), tels que le « RZ » et le « UX300e », ont enregistré une croissance des ventes de 19 % d'une année sur l'autre, contribuant à ce que la proportion de véhicules électrifiés (modèles hybrides auto -rechargeables, hybrides rechargeables et électriques), atteigne un niveau record de 52 % des ventes totales de Lexus.Takashi Watanabe, Président de Lexus International, a déclaré : « Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à chacun de nos clients dans le monde entier pour leur soutien continu aux véhicules Lexus . En 2024, Lexus a lancé les tout nouveaux LBX et GX, offrant une nouvelle expérience qui a été très appréciée par de nombreux clients. En outre, le nouveau centre technique Toyota Shimoyama (TTC-S) a commencé à fonctionner à grande échelle, permettant à Lexus de lancer un nouveau schéma de développement en tant qu'entreprise. »