Renault réalise des ventes mondiales de 1 174 380 véhicules particuliers en 2024

La marqueenregistre en 2024 des ventes mondiales en hausse dePar rapport à 2023 (1 156 895 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en hausse de 1,5%.Par rapport à 2022 (1 088 836 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en hausse de 7,8%.Par rapport à 2021 (1 318 785 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 11,0%.Par rapport à 2021 sans les ventes sur le marché russe (1 188 002 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 1,1%.Par rapport à 2020 (1 473 497 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 20,3%.Par rapport à 2019 (1 944 934 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 39,6%.La marque au losange voit ses volumes de ventes de véhicules particuliers progresser pour la seconde fois depuis cinq ans (1 174 380 véhicules particuliers vendus en 2024, 1 156 895 véhicules particuliers vendus en 2023, pour 1 088 836 véhicules en 2022, 1 318 785 véhicules en 2021, 1 473 497 véhicules en 2020, 1 944 934 véhicules en 2019, 2 124 364 véhicules en 2018, 2 264 075 véhicules en 2017, 2 094 542 véhicules en 2016, 1 822 965 véhicules en 2015, 1 811 443 véhicules en 2014, 1 826 292 véhicules en 2013 et 1 800 999 véhicules en 2012).Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault explique : « En 2024, la croissance de Renault est portée par les choix produits et technologiques de la Renaulution, mis en œuvre avec consistance par les équipes de la marque depuis quatre ans. Notre offensive produit, qui propose le meilleur de l'électrique et de l' hybride , est un succès et la Renault 5 E-Tech electric vient d'être élue voiture de l'année par le jury COTY (Car of the Year). Nous n'avons pas fait de compromis sur la stratégie de la valeur. La qualité des ventes est au cœur de notre politique et nous la partageons pleinement avec notre réseau de concessionnaires que je remercie. La marque est aujourd'hui parvenue au juste équilibre en termes de répartition des ventes entre particuliers et professionnels ou encore entre hybrides et électriques et s'est dotée d'un plan robuste à l'international pour soutenir ses ambitions hors d'Europe. Cela nous donne l'agilité nécessaire pour saisir les opportunités mais aussi pour préserver nos prix et nos valeurs résiduelles. »La marque Renault a été portée par le lancement de sept nouveaux modèles en 2024 (Scénic E-Tech electric, Rafale Symbioz , Renault 5 E-Tech electric, Renault Duster , Kardian, et Grand Koleos ) et un restylage (Captur).Lase classe numéro 2 sur le marché des véhicules particuliers, gagnant deux places par rapport à 2023, soit une hausse de 7 % en volumes.Lancée en octobre en France, premier pays de commercialisation, laenregistre près de 10 000 immatriculations.Les ventes de véhicules des segments C et D SUV progressent de 23 % et représentent 29 % des ventes de la marque Renault en Europe (en hausse de 4,8 points par rapport à 2023).Soutenues par le lancement des Kardian et, les ventes de Renault progressent de 10 % au Brésil, de 81 % en Corée du Sud et de 7 % au Maroc.Renault enregistre en 2024 une hausse de 30 % des ventes de ses véhicules full-hybrid qui représentent 40 % de ses ventes de véhicules thermiques. Renault est le numéro 2 européen de la technologie full-hybrid.Renault enregistre en 2024 une augmentation de 9 % de ses ventes de véhicules électriques en Europe.Avec les 402 971 véhicules utilitaires vendus en 2024, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Renault atteignent 1 577 351 unités en 2024 (pour 1 548 748 véhicules en 2023, 1 415 646 véhicules en 2022, 1 693 609 véhicules en 2021, 1 787 121 véhicules en 2020, 2 357 093 véhicules en 2019, 2 532 567 véhicules en 2018, 2 670 989 véhicules en 2017, 2 487 309 véhicules en 2016, 2 170 644 véhicules en 2015, 2 118 844 véhicules en 2014 et 2 131 490 véhicules en 2013).