Les ventes mondiales d'Audi atteignent 1 671 218 véhicules en 2024

Livraisons Audi 12 mois 2024 12 mois 2023 Evolution 2024/2023 Europe (hors Allemagne) 466 209 495 559 moins 5,9 % Allemagne 198 342 252 060 moins 21,3 % Amérique du Nord 240 771 276 735 moins 13,0 % Chine 649 434 728 575 moins 10,9 % Outre-mer et marchés émergents 116 462 142 311 moins 18,2 % Monde 1 671 218 1 895 240 moins 11,8 %

Les ventes mondialesdiminuent de 11,8% en 2024 pour atteindre(pour 1 895 240 véhicules en 2023, 1 614 231 véhicules en 2022, 1 680 512 véhicules en 2021, 1 692 773 véhicules en 2020 et 1 845 550 véhicules en 2019).Après une année record en 2023,Audi explique le déclin global de presque 12% comparé à l'année précédente par des conditions économiques difficiles, un marché compétitif, ainsi qu'une disponibilité limitée des pièces.Selon Audi, les nouveaux modèles commencent tout juste à affecter le volume de vente global.« Nous avons une vision claire de comment nous allons redéfinir Vorsprung durch Technik. Notre plan produit actuel démontre la direction que prend Audi. L'année 2024 était une phase de transition tandis que nous avançons vers un nouveau portefolio de produits. » exprime le. « L'incertitude économique globale ainsi que l'intense compétition ont défini l'année précédente. Malgré ces défis nous sommes convaincus que nous allons atteindre nos objectifs à long-terme. Avec un plan produit et technologique clair, Audi renouvelle sans cesse son plan produits avec 20 nouveaux modèles en 2024 et 2025. » L'année dernière, la marque avait déjà présenté plus de la moitié de ses nouveaux véhicules, incluant les nouvelles Audi Q6 e-tron et A6 e-tron, ainsi que des véhicules à combustion thermique comme les Audi A5 et Q5 . « En 2025, nous allons continuer notre plan produit et renouveler nos modèles familial clés tel que l'Audi A7 et l' Audi Q3 . Les clients peuvent aussi s'attendre à de nouveaux véhicules hybride rechargeable. »Après une année 2023 record, les conditions géopolitiques et industrielles ont influencé les chiffres de livraisons de 2024. Un environnement économique caractérisé par une stagnation et des problèmes structurels ainsi qu'une situation politique tendue ont posé de lourds problèmes pour l'entièreté de l'industrie automobile et ont ainsi influencé les comportements d'achats à l'échelle internationale.En Europe (hors Allemagne), environ 466 209 véhicules (en baisse de 5,9 % par rapport aux 495 559 véhicules de l'année 2023) ont été livrés.Au Royaume-Uni, le nombre de livraison était d'approximativement 123 000 unités (en baisse de 11%), en France à peu près 48 000 unités (en baisse de 3%).La marque aux quatre anneaux livré plus de 67 000 unités en Italie (en hausse de 1%).En Espagne (incluant les îles Canaries), Audi a livré plus de 39 000 unités (en baisse de 4%).En Allemagne, Audi a livré plus de 198 000 voitures (en baisse de 21% par rapport aux 252 060 véhicules de l'année 2023).En Amérique du Nord, Audi a vendu 240 771 véhicules en 2024 (en baisse de 13% par rapport aux 276 735 véhicules de l'année 2023).Sur le marché Chinois, Audi a livré 649 434 voitures. Cela représente un déclin de 10,9 % comparé à l'année précédente (728 575 véhicules en 2023).Sur l'Outre-mer et les marchés émergents, Audi a livré 116 462 véhicules en 2024 (en baisse de 18,2 % par rapport aux 142 311 véhicules de l'année 2023).L' Audi Q5 (298 000 unités), l' Audi A6 (244 000 unités) et l'Audi Q3 (215 000 unités) se sont particulièrement bien vendus en 2024.Audi a délivré plus de 164 000 modèles électriques à travers le monde en 2024 (en baisse de 8%). Les modèles électriques représentent moins de 10% des ventes mondiales d'Audi. La demande était particulièrement forte pour l'Audi Q4 e-tron, avec presque 108 000 unités livrées à l'échelle mondiale. Depuis son lancement durant le troisième trimestre, l'Audi Q6 e-tron a enregistré presque 15 000 livraisons.Audi Sport a livré plus de 41 000 véhicules hautes performances dans le monde entier, soit une baisse de quasiment 14 % par rapport à l'année précédente.