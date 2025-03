Stellantis est le premier déposant français de brevets à l'INPI en 2024

ont été publiées à l'INPI en 2024 soit une légère baisse de 0,3% par rapport à 2023 (15 566 brevets).précise Pascal Faure, Directeur général de l'INPI. « Les PME tirent leur épingle du jeu aussi dans ce palmarès 2024 des déposants de brevets à l'INPI : pour la première fois, elles sont deux à figurer au classement. C'est une réelle fierté pour l'INPI car cela montre une prise de conscience de l'importance d'une bonne stratégie de propriété industrielle. Nous continuerons à employer tous nos efforts pour davantage sensibiliser et accompagner les jeunes entreprises à l'utilisation de ces outils primordiaux. », Safran et le L'Oréal constituent le trio de tête de l'édition 2024 de l'INPI.Avec 1 289 demandes de brevet déposées en 2024, Stellantis conserve la tête du classement (1 542 demandes de brevet déposées en 2023).Safran reste au deuxième rang avec 1 216 demandes de brevet (1 232 demandes de brevet déposées en 2023).L'écart entre ces deux déposants s'est réduit par rapport à l'an dernier et ils restent tous deux au-delà des 1 000 demandes de brevet déposées.Le groupe L'Oréal fait son entrée sur le podium au troisième rang. Il connaît l'augmentation la plus notable avec 740 demandes de brevet déposées en 2024 contre 570 l'an dernier, soit une hausse de 30%.Le Groupe Valeo et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) reculent tous deux d'une place, arrivant respectivement quatrième (612 demandes de brevet déposées) et cinquième (598 demandes de brevet déposées) du classement.Les rangs 6 à 10 (Renault, CNRS, Airbus, Thales et Michelin) sont inchangés par rapport à l'an dernier.Deux petites et moyennes entreprises figurent au classement des 50 premiers déposants de brevets: Genvia et Verkor. Ces jeunes pousses sont toutes deux impliquées dans des projets de giga factories.Genvia, joint-venture public privé spécialisée dans le développement et l'industrialisation d'électrolyseurs haute température à oxyde solide, entre au 44ème rang avec 31 demandes de brevet.Elle est suivie par la start-up industrielle Verkor, qui se place au 47ème rang avec 29 demandes de brevet. Elle est spécialisée dans le développement et la production de batteries lithium-ion bas carbone, destinées aux véhicules électriques et au stockage stationnaire.Trois entreprises de taille intermédiaire dans le Top 50 :- Le groupe Soitec, spécialiste de la production de matériaux semi-conducteurs, se hisse au 22ème rang (76 demandes de brevet déposées contre 62 en 2023).- Gaztransport et Technigaz (GTT), société d'ingénierie navale, se classe au 23ème rang (66 demandes de brevet déposées contre 61 en 2023).- Automotive Cells Company SE (ACC), spécialisée dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, entre à la 36ème place (38 demandes de brevet déposées).Onze établissements publics sont dans le Top 50 dont six universités. Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) est le premier établissement public de recherche en nombre de brevets déposés en 2024. Le CEA et le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) figurent parmi les dix premiers déposants avec respectivement 598 et 393 demandes de brevet déposées (4ème et 7ème rang).L'inserm (institut national de la santé et de la recherche médicale) enregistre une augmentation de 35 % du nombre de ses demandes de brevet déposées (54 demandes contre 40 en 2023) et se classe au 27ème rang.La filière « mobilité » est représentée par 32% des entreprises du Top 50. Il s'agit principalement de constructeurs et d'équipementiers de l' automobile , de l'aéronautique et des transports maritimes.Un tiers des brevets déposés par les 50 premiers déposants couvrent des innovations liées aux transports, ce qui en fait le premier sous domaine technologique.Stellantis est en tête du classement avec 1289 demandes de brevets déposées en 2024.L'innovation est un pilier stratégique pour Stellantis. La protection des innovations à travers les brevets témoigne de l'excellence des équipes Stellantis et de leur engagement à repousser les limites technologiques afin de proposer des solutions toujours plus sûres, durables et intelligentes.Les technologies Stellantis protégées par des brevets en 20é' couvrent des avancées dans plusieurs domaines stratégiques :Chaînes de traction : électrique, hybride , hydrogène, incluant moteurs, transmissions, batteries, piles à combustible et stratégies de contrôle-commande.Solutions digitales et connectivité : infodivertissement, applications Car-to-X, diagnostic à distance, mises à jour logicielles OTA (Over-The-Air), interfaces homme-machine et services connectés. Aides à la conduite avancées : amélioration continue des systèmes de sécurité et développement de technologies pour garantir une expérience de conduite plus sûre et intuitive.Conception d' équipements intérieurs et extérieurs : sièges, interfaces numériques et optiques.« Ces résultats illustrent l'excellence et l'engagement des équipes Stellantis, qui repoussent chaque jour les frontières de l'innovation pour façonner la mobilité de demain », confie Anne Laliron Stellantis SVP Tech Research. « En investissant dans des technologies de pointe et en protégeant nos avancées, nous renforçons notre compétitivité tout en accélérant la transition vers une mobilité plus durable et intelligente. »Les 20 premiers déposants français de brevets à l'INPI en 2024 (palmarès 2024):Rang Déposant des brevets Nombre de brevets publiés1 Stellantis 1 2892 Safran 1 2163 L'Oreal 7404 Groupe Valeo 6125 CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) 598 Renault Group 5877 CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 3938 Airbus 3019 Thales 26610 Michelin 24111 Orange 23712 STMicroelectronics 22913 Air Liquide 20514 Saint-Gobain 16915 Forvia 16516 SEB 15717 TotalEnergies 14618 Groupe Arkema 13319 IFP Energies nouvelles 12720 Robert Bosch 104Méthodologie du palmarès INPI 2024Le palmarès des déposants de brevets à l'INPI en 2024 porte sur le nombre de demandes de brevet déposées par des personnes morales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Les demandes de certificat d'utilité et les demandes provisoires sont également comptabilisées. Ce palmarès enregistre uniquement les demandes de brevet déposées à l'INPI, il s'agit donc de demandes par la voie nationale : la majorité est constituée par des premiers dépôts, mais certains dépôts sont des demandes sous priorité étrangère. Les demandes européennes (EP) et les demandes internationales (PCT) visant une protection sur le territoire français ne sont pas comptabilisées. L'adresse considérée dans ce palmarès est celle du déposant, et non celle de l'inventeur. Le but de ce palmarès est de traduire le plus précisément possible l'activité des entreprises en matière de dépôts de brevets auprès de l'INPI.Source: INPI Palmarès 2024Infographies: Copyright 2x