Volvo réalise des ventes mondiales record de 763 389 véhicules en 2024

Modèles Ventes 2024 Ventes 2023 Evolution 2024/2023 C40 20 380 37 114 moins 45.1 % EM90 1 536 0 100.0 % EX30 98 065 639 15,246.6 % EX90 1 806 0 100.0 % S60 40 153 9.5 % S90 40 210 49 283 moins 18.4 % V60 CC 6 828 8 123 moins 15.9 % V60 27 310 22 315 22.4 %

V90 5 264 7 122 moins 6.1 % V90 CC 4 675 7 102 moins 34.2 % XC40 173 890 200 670 moins 13.3 % XC60 230 853 228 646 1.0 % XC90 108 621 107 549 1.0 % Total 763 389 708 716 7.7 %

a vendu, soit une hausse de 8% par rapport à l'ensemble de l'année 2023 (708 716 véhicules vendus en 2023).L'année 2024 constitue unVolvo Cars a enregistré unePour l'ensemble de l'année 2024, Volvo a vendu 175 194 voitures tout électriques , soit une augmentation de 54 % par rapport à 2023, et 177 593 voitures hybrides rechargeables, soit une hausse de 16 % par rapport à 2023.Les véhicules électrifiés ont représenté 46 % de l'ensemble des ventes de Volvo dans le monde en 2024.Les véhicules tout électriques ont représenté 23 % de l'ensemble des ventes de Volvo dans le monde en 2024.Les ventesont atteint 369 685 unités en 2024, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023. La gamme de voitures électrifiées de Volvo, composée de modèles tout électriques et hybrides rechargeables, a représenté 65 % de toutes les voitures vendues en Europe l'année dernière.Aux, 125 243 unités ont été vendues en 2024, soit une baisse de 3 % par rapport à l'ensemble de l'année 2023. Les ventes de véhicules électrifiés ont augmenté de 20 % et ont représenté 34 % de l'ensemble des voitures vendues aux États-Unis au cours de l'année 2024.Les ventes enont diminué de 8 % par rapport à 2023, avec 156 370 unités vendues en 2024. Dans l'ensemble, les ventes de voitures électrifiées ont augmenté de 3 % en 2024.En 2024, le Volvo XC60 a été le modèle Volvo le plus vendu avec 230 853 unités (pour 228 646 unités en 2023), suivi par le XC40/EX40 avec au total 173 890 unités vendues (pour 200 670 unités en 2023) et le XC90 avec 108 621 unités vendues (pour 107 549 unités en 2023).Europe: 369 685Chine: 156 370Etats-Unis: 125 243Autres: 112 0912024 : 763 3892023: 708 7162022: 615 1212021: 698 6932020: 661 7132019: 705 4522018: 642 2532017: 571 5772016: 534 3322015: 503 1272014: 465 8662013: 427 8402012: 421 9512011: 449 2552010: 373 5252009: 334 808 2008 : 374 2972007: 458 3232006: 427 7472005: 443 9472004: 456 2242003: 415 0462002: 406 6952001: 412 3902000: 409 059