La marque sportive Cupra réalise 79 300 ventes au niveau mondial en 2021

La marque sportivea réalisé un volume de ventes de 79 300 véhicules dans le monde en 2021.La marque sportive Cupra a connu une% en 2021 au cours d'une année marquée par la pénurie de semi-conducteurs (27 400 véhicules dans le monde en 2020).Les ventes de Cupra ont triplé grâce au succès de laqui enregistre 54 600 ventes.Les ventes du Formentor ont représenté près de 70 % des ventes totales de Cupra en 2021.3 300 unités de la Cupra Born ont électrique été livrées depuis le début de sa commercialisation en novembre 2021.Au cours des 12 derniers mois, les véhicules électrifiés (hybrides, hybrides rechargeables et électriques) ont représenté 41 % des ventes de Cupra.L'Allemagne (30 800 véhicules), l'Espagne (11 000 véhicules), le Royaume-Uni (7 700 véhicules), l'Italie (6 200 véhicules) et la France (4 100 véhicules) sont les marchés sur lesquels Cupra a enregistré ses meilleures résultats.En outre, la Suisse (3 600 véhicules), l'Autriche (2 100 véhicules) et le Mexique (2 000 véhicules) ont également enregistré de bons résultats.