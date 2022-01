Les ventes mondiales d'Audi atteignent 1 680 512 véhicules en 2021

Les ventes mondialesdiminuent deen 2021 pour atteindre 1 680 512 véhicules (pour 1 692 773 véhicules en 2020 et 1 845 550 véhicules en 2019).Après le premier semestre 2021, Audi était en passe de battre des records : les 981 681 véhicules livrés constituaient un nouveau record dans l'histoire de l'entreprise. Puis la pénurie persistante de semi-conducteurs a fait son effet au second semestre. En conséquence, les livraisons ont chuté au quatrième trimestre de 34,2 % par rapport à la même période de l'année précédente.Malgré une pénurie mondiale de semi-conducteurs, le volume total de la marque Audi s'est rapproché du niveau de l'année précédente avec 1,68 million de véhicules, avec une croissance aux États-Unis et sur d'autres marchés clés.Aux États-Unis, la performance de l'année précédente a été dépassée de 5%.En Chine, Audi a terminé l'année 2021 avec 701 289 véhicules livrés et un recul de 3,6%. Après une année 2020 record, le quatrième trimestre a été marqué par la pénurie de semi-conducteurs pour les véhicules produits localement. Les modèles Audi importés (en hausse de 53%) ont enregistré une hausse significative de la demande.Aux États-Unis, Audi a aussi dépassé les chiffres de ventes de l'année précédente : 196 038 véhicules, soit une augmentation de 5,0%.En Europe, Audi s'est rapprochée du niveau de l'année précédente avec 617 048 véhicules livrés (en baisse de 0,4%). Au total, 31 marchés européens ont enregistré une hausse par rapport à l'année précédente.En Allemagne, la marque aux quatre anneaux a livré 180 883 véhicules à ses clients (en baisse de 15,6%). Outre la pénurie de semi-conducteurs et les effets de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au second semestre 2020 ont également été perceptibles ici.Sur les autres marchés mondiaux, l'entreprise aux quatre anneaux a augmenté ses livraisons de 3,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 137 347 voitures En 2021, Audi a vendu 81 894 modèles entièrement. Les livraisons de modèles entièrement électriques ont augmenté de 57,5% par rapport à l'année précédente.Les Audi e-tron GT, Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron jouent un rôle central dans la stratégie d'électrification de l'entreprise aux quatre anneaux. Avec ces quatre modèles, Audi a plus que doublé sa gamme de modèles entièrement électriques au cours de l'année dernière.Outre les modèles entièrement électriques au sein de la gamme globale de modèles, l' Audi Q3 (en hausse de 19,2%), l'Audi A5 (en hausse de 8,3%) et l'Audi A7 (en hausse de 9,2%) en particulier ont connu de fortes augmentations.Le segment desa lui aussi été très prisé : l'Audi Q5 (en hausse de 5,3%) et l'Audi Q7 (en hausse de 5,3%) ont également progressé.Les modèles haute performance d'Audi Sport ont dépassé les chiffres de l'année précédente et établi un nouveau record avec 39 356 véhicules vendus (en hausse de 34,2%).Les principaux marchés Audi en 2021:République de Chine et Hong Kong: 701,289 (727,358 véhicules en 2020, en baisse de 3.6 %)États-Unis: 196,038 (186,620 véhicules en 2020, en hausse de 5.0 %)Allemagne: 180,883 véhicules (214,427 véhicules en 2020, en baisse de 15.6 %)Royaume-Uni: 117,993 véhicules ( 107 ,892 véhicules en 2020, en hausse de 9.4 %)France: 50,383 véhicules (45,728 véhicules en 2020, en hausse de 10.2 %)Italie: 55,005 véhicules (50,060 véhicules en 2020, en hausse de 9.9 %)Espagne: 34,767 (37,284 véhicules en 2020, en baisse de 6.8 %)Mexique: 9,465 (9,834 véhicules en 2020, en baisse de 3.8 %)Brésil: 6,244 (6,680 véhicules en 2020, en baisse de 6.5 %)