La marque de supercars Lamborghini a livré 8 405 voitures dans le monde en 2021

Le constructeur de supercars de Sant'Agata Bolognese Lamborghini a livré 8 405 voitures dans le monde en 2021.Par rapport à 2020 (7 430 livraisons), les livraisons progressent de 13%.La marque sportive italienne a enregistré une croissance de ses ventes à deux chiffres en 2021 aux Etats-Unis, en Asie Pacifique et en EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique.Le premier marché de la marque italienne de supersportives est les Etats-Unis (2 742 véhicules), suivi de la Chine (935 voitures), l'Allemagne (706 véhicules) et le Royaume-Uni (564 voitures). En Italie, Lamborghini a vendu 359 véhicules.Le SUV Lamborghini Urus représente 5 041 ventes sur l'année 2021, devant l'Huracán V10 (2 586 véhicules) et l'Aventador V12 (798 voitures).La marque Lamborghini est distribuée dans 52 pays au travers de 173 distributeurs.