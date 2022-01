La marque Alpine a réalisé 2 659 ventes dans le monde en 2021

Pour sa troisième année pleine de commercialisation, l'enregistre(1 526 ventes en 2020).Lereprésente l'essentiel des ventes d'Alpine (60%) dans le monde dont leà l'échelle de la planète auto , et cela malgré l'engagement en sport automobile (motorsport et rallye) et une présence en F1 de la marque au A fléché.Outre la France (1 618 véhicules), les principaux marchés de l'Alpine A110 sont l'Allemagne (214 véhicules), le Royaume-Uni (202 véhicules), la Belgique et le Luxembourg (130 véhicules), la Suisse (93 véhicules), la Pologne (39 véhicules), l'Italie (34 véhicules), l'Espagne (33 véhicules), les Pays-Bas (25 véhicules), l'Autriche (24 véhicules) et le Portugal (11 véhicules).Fabriquée dans son berceau historique de Dieppe, l'A110 est également vendue en conduite à droite en Grande-Bretagne et au Japon.La distribution dédiée à la marque tricolore Alpine compterépartis principalement en France et en Europe.Conçue et fabriquée en France, l'Alpine A110 a été conçue dans les bureaux d'étude du Groupe Renault au Technocentre à Guyancourt et chez Renault Sport aux Ulis.