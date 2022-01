Renault réalise des ventes mondiales de 1 318 785 véhicules particuliers en 2021

Des ventes mondiales en baisse pour la quatrième année consécutive

La marqueenregistre endesPar rapport à 2020 (1 473 497 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont enPar rapport à 2019 (1 944 934 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont enaprès uneet uneLa marque au losange voit ses volumes de ventes de véhicules particuliers(1 318 785 véhicules particuliers vendus en 2021 pour 1 473 497 en 2020, 1 944 934 en 2019, 2 124 364 en 2018, 2 264 075 en 2017, 2 094 542 en 2016, 1 822 965 en 2015, 1 811 443 en 2014, 1 826 292 véhicules en 2013 et 1 800 999 véhicules en 2012).Face à la pandémie Covid-19 et à la pénurie de composants, Renault a mis en place uneLa marque Renault explique pet relever le challenge de l'électrification.Renault explique met en œuvre une politique commerciale sélective qui favorise la croissance sur les segments créateurs de valeur (ventes à particuliers et véhicules du segment C) et poursuivre une politique commerciale privilégiant la profitabilité aux volumes de ventes.Avec les 374 824 véhicules utilitaires vendus en 2021, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Renault atteignent 1 693 609 unités (pour 1 787 121 en 2020, 2 357 093 en 2019, 2 532 567 en 2018, 2 670 989 en 2017, 2 487 309 en 2016, 2 170 644 en 2015, 2 118 844 en 2014 et 2 131 490 en 2013.La gamme E-Tech représente 30 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2021.En Europe, Renault est sur le podium du marché des véhicules électriques en France (1er), en Italie (2ème) et en Allemagne (3ème).Lancée en 2012, lamaintient sa position de leader du marché sur le segment des véhicules électriques en France et se place 2ème en Europe.Lea enregistré 42 000 ventes depuis son lancement en juin 2021.Le mix des ventes de véhicules particuliers hybrides atteint 19% sur la Clio , 24% sur le Captur et 56% sur l' Arkana La part des marchés hors Europe représente 44% des ventes du constructeur automobile françasi avec une attention portée à la rentabilité accrue.Le lancement ducontribue au volume de la marque Renault avec 41 000 unités en Russie, 22 000 unités au Brésil, 6 200 ventes au Mexique et 9 100 ventes en Colombie.En Inde, leenregistre 29 000 unités vendues et représentant 30 % des ventes de Renault.Les résultats commerciaux de la marque Renault sont très inquiétants.Les ventes de la marque au losange ont été affectées par la pandémie Covid-19 en 2021 et en 2020, mais elles avaient déjà baissées en 2019 et en 2018.N'oublions pas par ailleurs que Renault vend sous sa propre marque des voitures