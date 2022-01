La marque MINI enregistre 302 144 ventes dans le monde en 2021

La marque britanniquea réaliséau niveau mondial.Par rapport à(292 394 ventes mondiales en 2020), la marque anglaise voit son volume de ventes annuelles, après avoir cédé diminuer de 15.8% en 2020 et de 4.1% en 2019 (361 531 ventes mondiales en 2018).Par rapport à(346 639 ventes mondiales en 2019), la marque anglaise voit son volume de ventes annuellesLes ventes deont presque doublé (plus 98.2 pour cent).La MINI Cooper SE électrique devient le modèle le plus vendu de la marque britannique avec 34 851unités vendues en 2021.Le premier marché de la MINI Cooper SE électrique est l'Allemagne avec plus de 10 000 unités vendues.Près d'unesur quatre prend la route avec une motorisation hybride rechargeable.Laenregistre 105 511 ventes sur l'année 2021.Le MINI Countryman suit avec 82 363 unités vendues en 2021, alors que la MINI Cabriolet a réalisé 25 121 ventes en 2021.La marque MINI est distribuée dans 109 pays dans le monde.Le premier marché MINI est le Royaume-Uni avec 46 211 véhicules vendus en 2021, devant l'Allemagne (43 004 véhicules), la Chine (30 546 véhicules) et les États-Unis (29 930 véhicules).