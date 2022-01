Renault va assembler des véhicules à base de technologies Geely en Corée du Sud

Renault: de constructeur leader en Europe à assembleur en Corée du Sud de technologie Geely

Propriétaire depuis plus de vingt ans de, la marque au losange ne parvient pas àAfin de maintenir l'activité du site industriel de Busan, en Corée du Sud, la marque coréenne de Renault doit se contenter depuis plusieurs années de la production de véhicules Renault rebadgés Renault Samsung Motors et de la production de véhicules pour le compte de Nissan En 2021, la marque coréenne Renault Samsung Motors n'a vendu que(pour 90 300 véhicules en 2020 soit une baisse de 36,3 pour cent).La même année, le marché automobile sud-coréen a comptéLes ventes totales (tous modèles confondus) de Renault Samsung Motors en Corée du Sud en 2021 sont inférieures à celles de modèles sud-coréens populaires comme la Hyundai Grandeur (89 084 véhicules), le Kia Carnival (73 503 véhicules), la Hyundai Avante (71 036 véhicules), le Kia Sorento (69 934 véhicules) et la Hyundai Sonata (63 109 véhicules).Rappelons que la capacité de production du site de Busan était proche deil y a quelques années.Afin de mettre un terme à un, Renault va s'appuyer sur la marque chinoise Geely pour remplir sa plus grosse usine en Asie.Un accord en vue d'une coopération en Corée du Sud entre Geely Holding Group et Renault Group prévoit laEn d'autres termes, Renault-Samsung Motors (RSM) produira dans son usine de Busan des véhicules thermiques et hybrides électriques, destinés au marché local et à l'exportation, à base de technologies Geely.Les véhicules seront produits sous licence,L'(AMC) de Geely est conçue par son centre de R&D situé en Suède.Le début de production est prévu pour 2024.Geely Holding Group (Geely Group) est le constructeur automobile privé le plus important de Chine.Le plan “Renaulution” de Renault vise à tirer vers le haut la marque Renault-Samsung Motors et son portefeuille de produits en ayant recours à des technologies, une ingénierie et des services à la pointe de l'industrie, et cherchant à s'associer à des partenaires locaux puissants.Alors que le centre de gravité de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi penche en Asie, le fait que Renault soit contraint de s'appuyer sur un groupe automobile Chinois pour remplir son usine automobile coréenne interpelle., Président de Geely Holding Group, a déclaré : "Geely a fait ses preuves dans l'établissement de collaborations mutuellement bénéfiques axées sur la technologie, l'expérience et les idées partagées dans le but de créer des produits de meilleure qualité et plus durables. Nous sommes impatients de travailler avec Renault et de réaliser de nouvelles synergies qui combineront les forces des deux parties afin de créer de la valeur pour le client final.", Directeur Général de Renault Group, a déclaré :"Nous sommes heureux d'initier un partenariat aussi innovant avec Geely Group, qui a une expérience remarquable dans l'industrie automobile. À travers ce projet, Geely et Renault Group s'appuieront sur les 20 années de parcours réussi de RSM et sur sa contribution continue à l'industrie automobile sud-coréenne."