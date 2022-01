Dacia enregistre 502 964 ventes de véhicules particuliers dans le monde en 2021

Les ventes de véhicules particuliers de la marque roumainevéhicules (pour 484 097 véhicules particuliers en 2020, 690 525 en 2019, 655 172 en 2018, 610 160 en 2017, 542 542 en 2016, 511 501 en 2015 et 474 624 en 2014).Avec les 34 131 véhicules utilitaires vendus en 2021, les(véhicules particuliers et utilitaires légers) de Dacia atteignent(pour 520 765 véhicules en 2020, 736 570 véhicules en 2019, 700 798 véhicules en 2018, 655 235 unités en 2017, 584 219 voitures en 2016 et 550 920 unités en 2015).Ce résultat est porté par le succès des(plus de 226 000 unités vendues sur l'ensemble de la gamme Sandero) et(plus de 182 000 unités vendues).Laest leLeest leCommercialisée au printemps 2021, laélectrique revendique 27 875 immatriculations et 46 000 commandes. 80 % des acheteurs de Spring n'étaient pas clients de la marque roumaine précédemment.Les ventes 2021 des principaux modèles Dacia:Sandero: 226 426Duster: 182 801Spring: 27 875 Logan : 27 123 Lodgy : 24 474Dokker: 14 236