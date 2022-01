Citroën a vendu 587 635 véhicules particuliers dans le monde en 2021

Les ventes mondiales dese sont élevées àunités en 2021.A l'échelle mondiale, laest le modèle Citroën le plus vendu (181 842 immatriculations) devant le(76 362 immatriculations) et le(76 194 immatriculations).Par pays, le(161 883 immatriculations) représente plus d'un quart des ventes mondiales de Citroën en 2021, devant le marché italien (64 863 immatriculations).Avec les véhicules utilitaires, les ventes mondiales de Citroën atteignent 796 868 véhicules en 2021 (pour 744 848 véhicules en 2020).C3 : 181 842 C5 Aircross: 76 362C3 Aircross : 76 194C4: 71 912 C1 : 36 559 Berlingo : 33 313 Cactus : 28 643 C4 SpaceTourer : 18 078SpaceTourer : 8 878 C6 : 7 549France: 161 883Italie: 64 863Espagne: 47 072Allemagne: 42 652Chine: 41 391Royaume-Uni: 30 174Turquie: 22 551Brésil: 19 904Belgique Luxembourg: 19 734Danemark: 11 331