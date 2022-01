Renault, Nissan et Mitsubishi écrivent une feuille de route électrique commune

annoncent uneet à laà l'horizon 2030.L'objectif de cette feuille de route commune est de(pour 60% aujourd'hui) avec90 % des modèles Renault, Nissan et Mitsubishi seront basés sur cinq plateformes communes de véhicules électriques, couvrant la plupart des marchés automobiles des plus grandes régions du monde:- CMF-AEV, la plateforme abordable utilisée pour la Dacia - KEI-EV, destinée aux véhicules électriques ultra-compacts.- LCV-EV, la plateforme destinée aux véhicules professionnels utilisée pour les Renault Kangoo et Nissan Town star.- CMF-EV, la plateforme électrique polyvalente sur laquelle reposent les Nissan Ariya et Renault Mégane E-Tech électrique. La plateforme CMF-EV est une plateforme de référence destinée à la nouvelle génération de véhicules électriques pour les partenaires de l'alliance. La plateforme a été créée pour intégrer et optimiser tous les éléments propres à une chaîne de traction 100% électrique accueillant un moteur haute performance et une batterie ultra-compacte. D'ici 2030, plus de 15 modèles de l'alliance seront basés sur la plateforme CMF-EV. Cette plateforme pourrait représenter avec jusqu'à 1,5 million de voitures produites.- CMF- BEV, la plateforme électrique compacte sera lancée en 2024. Elle offre jusqu'à 400 km d'autonomie. Elle équipera des véhicules Renault, Alpine et Nissan. Parmi eux, la Renault R5 et le un véhicule électrique compact qui remplacera la Nissan Micra . Conçu par Nissan, la voiture sera et produite par Renault au sein de Renault ElectriCity, le pôle industriel électrique du Nord de la France de Renault. L'alliance annonce une réduction du coût de 33 % et de la consommation électrique de plus de 10 % par rapport à la Renault Zoe actuelle.Dans le prolongement de la stratégie Leader-Follower de l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi définie en 2020, chaque technologie est développée par une équipe leader avec le soutien de l'équipe follower, permettant à chaque membre de l'alliance d'accéder à l'ensemble des technologies clés.Les trois membres de l'une des plus grandes alliances automobiles du monde entendent se concentrer sur la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité électrique à horizon 2030.L'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi élabore une stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030.L'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi vise des économies d'échelle permettant deL'Alliance partage une(All Solid-State Battery).La technologie ASSB permettra de doubler la densité énergétique comparé aux batteries liquides lithium-ion actuelles. Le temps de chargement sera également divisé par trois, ce qui permettra d'effectuer des trajets plus longs avec plus de confort.L'objectif est de produire la technologie ASSB en série d'ici le milieu de l'année 2028, et, à l'avenir, de parvenir au même coût que celui des véhicules thermiques.Nissan pilotera le développement de la technologie "All Solid-State Battery", au bénéfice des membres de l'alliance.Renault sera leader sur le développement d'une architecture électrique et électronique commune et lancera le premier véhicule défini autour du logiciel - full software defined vehicle - d'ici 2025.L'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi annonce un investissement de 23 milliards d'euros dans d'électrification sur les cinq prochaines années.Avec 35 nouveaux véhicules 100% électriques en 2030, l'Alliance proposerait l'offre la plus large de véhicules électriques, basée sur les cinq plateformes EV communes.« Parmi les leaders mondiaux de l' automobile , l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est un modèle unique qui a fait ses preuves. Depuis vingt-deux ans, nous nous appuyons sur nos cultures et nos forces respectives pour notre réussite commune », a déclaré, Président de l'Alliance.« Aujourd'hui, l'Alliance accélère le rythme pour engager une révolution de la mobilité et apporter plus de valeur à ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires et toutes ses parties prenantes. Les trois entreprises ont défini une feuille de route commune à horizon 2030, en partageant les investissements dans les futurs projets d'électrification et de connectivité. Des investissements massifs qu'aucune des trois entreprises ne pourrait réaliser seule. Ensemble, nous faisons la différence pour un nouvel avenir durable et global : l'Alliance deviendra neutre en carbone d'ici 2050 ».