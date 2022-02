Le réseau de distribution Toyota adopte une nouvelle identité visuelle

a développé unequi sera déployée dans lede la marque japonaise.Le concept,, s'inscrit dans la stratégie de progrès de Toyota « Beyond Zero » (Beyond Zero est la stratégie de progrès de Toyota qui signifie « au-delà de zéro »), dont l'un des quatre piliers est l'Une nouvelle organisation humaine dans les concessions complète cette approche et met« Le client d'abord » est l'un des principes directeurs de la marque Toyota qui saisit chaque opportunité d'interaction avec le client pour dépasser ses attentes.La nouvelle identité visuelle Toyota sera déployée pour la première fois en France au sein de la nouvelle concession d'Eragny-sur-Oise (95) située sur le boulevard Charles de Gaulle.Cette concession centrée sur l'humain est l'illustration concrète de la stratégie de progrès de Toyota « Beyond Zero », dont l'un des quatre piliers est l'expérience client mémorable.La nouvelle identité visuelle du réseau Toyota se traduit par une modification de l'aspect extérieur du site, bardage de couleur blanche et signalétique à effet bois illustrant l'esprit « Beyond Zero ».Le principal changement concerne l'aménagement intérieur du showroom, organisé autour d'un lieu de vie dédié aux clients.Cet espace assure un accueil chaleureux aux clients Toyota et permet de les immerger dans l'univers de la marque.Situé au cœur du showroom, il devient le lieu de vie privilégié pour favoriser les échanges entre les collaborateurs de la concession et les clients.Lacomplète cet agencement avec la présence d'un mur d'images composé de neuf écrans, et de nombreux écrans tactiles offrant la possibilité de configurer un véhicule neuf, ou de consulter les offres de véhicules d' occasion Les panneaux tactiles permettent également de découvrir plus en détail la politique environnementale de la marque japonaise, ainsi que les dernières actualités Toyota sur les innovations et solutions de mobilité.Des zones sont identifiées dans la concession afin de présenter les différents univers de la marque, dont par exemple Toyota Gazoo Racing ou encore Toyota Professional et Kinto (société de services de mobilité tels que l' auto -partage, le co-voiturage en entreprise ou encore la Location Longue Durée).« Les concessionnaires Toyota sont les ambassadeurs incontournables de la marque. L'un des quatre piliers de notre stratégie Beyond Zero est précisément une expérience client mémorable : avec nos concessionnaires, nous devons continuer de dépasser les attentes de nos clients pour demeurer une entreprise de mobilité prospère. » ajoute Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.Ce nouveau concept, centré sur le client, sera au service de la nouvelle organisation LEAD (L'Expérience Améliorée du Distributeur) dans les concessions Toyota, avec l'apparition d'Le conseiller personnel, en charge des activités vente et après-vente pour un portefeuille de clients limité, pourra s'appuyer sur deux experts : un expert produit qui apportera une connaissance précise lors de la découverte de la gamme et des essais , ainsi qu'un référent technique, qui apportera son expertise lors des passages atelier.À fin décembre 2021, 80 concessions ont adopté cette nouvelle organisation en France.Au total, ce sont près de 150 concessions qui l'appliqueront en 2022.