Le réseau Dacia adopte une nouvelle identité visuelle extérieure typée outdoor

La marque roumainedote son réseau de distribution d'uneLe réseau Dacia change d'allure visuelle extérieure afin d'accompagner le développement de la marque et de sa gamme de produits.Laépaisse qui surligne les contours du bâtiment de la concession incarne la robustesse, la simplicité et lede la marque roumaine. Le marquage sur les contours du bâtiment indique où se trouve la concession. Il encadre l'emblème de la marque, réalisé en lettres boitiers lumineuses : kaki le jour et blanc la nuit, avec les tranches des lettres en noir.Un grand totem, permet aux passants d'identifier facilement la marque.Un deuxième totem de proximité, situé à côté de la porte d'entrée, souhaite la bienvenue aux clients et donne les informations pratiques.Les totems mettent en valeur l'emblème de la marque. Ils sont composés de deux matières : le métal kaki et un décor inspiré du bois. Le bois apporte de la chaleur à l'ensemble. Il évoque lerevendiqué par la marque roumaine. Leur design volontairement massif permet de leur donner une vraie présence dans l' espace Des drapeaux apportent une signalétique supplémentaire avec des touches de couleurs complémentaires dont le terracotta et le sable.L'ensemble apporte aux clients et passants une meilleure visibilité extérieure de la marque.A travers cette identité visuelle extérieure, la marque renforce la modernité et la visibilité extérieure de son réseau de distribution.La concession Dacia de Melun (LS Group) inaugure la nouvelle identité extérieure de la marque.Cette identité visuelle va progressivement se décliner dans toutes les concessions européennes de Dacia dans les prochains mois.Des standards de représentation à l'intérieur des concessions Dacia sont en train d'être définis.