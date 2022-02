Les ventes mondiales de Suzuki atteignent 2,763 millions d'unités en 2021

Les ventes automobiles mondiales deonten 2021 pour atteindreMalgré la crise sanitaire mondiale Covid-19 et les tensions sur les approvisionnements en semi-conducteurs, Suzuki enregistre la première augmentation de ses ventes annuelles depuis trois ans.L'activité automobile de Suzuki se concentre autour deau Japon ( mini -voitures de moins de 3,395 mètres de long et d'une cylindrée maximale de 660 cm3) et de petites voitures polyvalentes , berline et 4x4 La marque japonaise est très présente enau travers de sa filiale indienne Maruti Suzuki.Le marché japonais est resté difficile en 2021. La marque Suzuki a réalisé 608 381 ventes au Japon (soit une baisse de 3,6%). Les mini-voitures de moins de 3,395 mètres de long Suzuki totalisent 509 168 unités vendues au Japon sur l'année 2021.En dehors du Japon, Suzuki a vendu 2 155 465 véhicules enregistrant une croissance de 18,6%, la première progression depuis trois ans.Les ventes Suzuki en Inde totalisent 1 397 249 unités (en hausse de 12,9%).Sur le reste de la planète, les ventes Suzuki totalisent 758 216 unités (soit une hausse de 30,7%).