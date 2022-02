Kia arrive en tête de l’étude V.D.S. 2022 J.D. Power sur la fiabilité des véhicules

Les constructeurs automobiles coréens ouvrent la voie en matière de fiabilité des véhicules, selon J.D. Power.



C'est la deuxième année consécutive que Kia décroche la première place dans la catégorie des marques généralistes, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'étude de J.D. Power qu'une marque non premium occupe la tête du classement général.



La marque coréenne Kia gagne deux places, passant de la troisième position en 2021 à la première en 2022, toutes marques confondues (généralistes et premium). Kia se classe au premier rang pour la fiabilité des véhicules, avec un score de 145 PP100.



La marque coréenne Hyundai (score de 148 PP100) occupe la troisième de ce classement derrière la marque américaine Buick (score de 147 PP100).



La marque coréenne haut de gamme Genesis (score de 155 PP100)se classe en quatrième position et au premier rang des marques haut de gamme.



Les marques coréennes Hyundai et Genesis progressent de quatre places par rapport à 2021.



Toyota (score de 158 PP100), Lexus (score de 159 PP100), et Porsche (score de 162 PP100) font également partie de la liste des marques avec le moins de problèmes signalés après trois ans de possession.



Les clients de Kia ont classé la marque en tête de l'étude 2022 de J.D. Power sur la fiabilité des véhicules (Vehicle Dependability Study – V.D.S.) aux États-Unis, en signalant moins de problèmes que les clients des 31 autres marques étudiées.



Le classement de l'étude J.D. Power V.D.S. se fonde sur le nombre de problèmes signalés par 100 propriétaires d'un modèle au cours des 12 derniers mois d'utilisation de leur véhicule âgé de 3 ans, à la différence de l'étude J.D. Power Initial Quality Study (I.Q.S.), qui se base sur les 90 premiers jours de possession du véhicule.



Les clients ont classé Kia devant toutes les autres marques généralistes et premium, lui attribuant un score PP100 (problèmes pour 100 véhicules) de 145, soit 47 points de moins que la moyenne du secteur.



Le Kia Sorento est arrivé en tête de la catégorie des « SUV de taille moyenne supérieure » pour la deuxième année consécutive.



Hyundai arrive en tête de deux catégories avec la Hyundai Santa Fe et la Hyundai Sonata.



Genesis, la marque premium du Groupe Hyundai, a été élue meilleure marque premium et a décroché la quatrième place de l'étude. Genesis (155 PP100) se classe au premier rang dans le segment haut de gamme, suivi de Lexus (159 PP100), Porsche (162 PP100), Cadillac (168 PP100) et Lincoln (180 PP100).



Lexus arrive en tête dans trois catégories avec les Lexus NX, Lexus RX et Lexus UX.



Toyota remporte deux catégories avec les Toyota Corolla et Toyota Tundra.



Pour la deuxième année consécutive, la Porsche 911 est le modèle le mieux classé dans l'étude. C'est la troisième fois en quatre ans que la 911 remporte cette place.



Lors de son étude 2022, J.D. Power a interrogé 29 487 clients de 32 marques automobiles différentes aux États-Unis. Seuls les acheteurs et locataires de véhicules et d'utilitaires légers année-modèle 2019 immatriculés pour un usage privé ont été pris en compte. Cette année, l'étude a introduit de nouveaux critères particulièrement exigeants, ce qui a fait bondir le nombre de problèmes signalés de 59% par rapport à 2021, la moyenne des scores PP100 ayant grimpé de 121 à 192.



Les véhicules de l'année modèle 2019 mesurés dans l'étude de cette année ont été examinés pour la première fois dans l'étude de qualité initiale (IQS) américaine de JD Power 2019.SM Sept des 10 marques les mieux classées dans l'IQS 2019 figurent parmi les 10 marques les mieux classées dans cette VDS de l'année.



L'étude, qui en est à sa 33ème année, a été repensée pour inclure les fonctionnalités et technologies disponibles dans les véhicules actuels. L'étude couvre 184 problèmes spécifiques dans neuf grandes catégories de véhicules : climatisation ; aides à la conduite ; expérience de conduite; extérieur; fonctions/commandes/affichages ; infodivertissement ; intérieur; groupe motopropulseur ; et sièges.



L'étude mesure également la satisfaction à l'égard de l'état du véhicule après trois ans d'utilisation ; si les propriétaires trouvent leur véhicule aussi attrayant aujourd'hui que lorsqu'ils l'ont acheté pour la première fois ; et quelles mises à jour logicielles ont été apportées au véhicule.



Les principales conclusions de l'étude de 2022 :



• Les propriétaires de véhicules grand public rencontrent moins de problèmes : les marques grand public ont en moyenne 190 problèmes pour 100 véhicules (PP100), soit 14 PP100 de moins que les marques premium (204 PP100). Les marques haut de gamme intègrent généralement plus de technologie dans leurs véhicules, ce qui augmente la probabilité que des problèmes surviennent. Dans le même temps, la qualité de fabrication des véhicules grand public s'est considérablement améliorée et rejoint désormais celle des marques premium.



• Les systèmes d'infodivertissement restent le domaine le plus problématique : La catégorie de l'infodivertissement continue d'être la plus problématique, avec une moyenne de 51,9 PP100, soit plus de deux fois plus de problèmes que la catégorie suivante en importance. Sept des 10 principaux problèmes de l'étude sont liés à l'infodivertissement, notamment : la reconnaissance vocale intégrée (8,3 PP100) ; Connectivité Android Auto/Apple CarPlay (5.4 PP100) ; système Bluetooth intégré (4,5 PP100); pas assez de prises secteur/ports USB (4.2 PP100) ; systèmes de navigation difficiles à comprendre/utiliser (3.7 PP100) ; écran tactile/écran d'affichage (3.6 PP100) ; et carte inexacte/obsolète du système de navigation (3.6 PP100).



"De nombreux propriétaires conservent leurs véhicules plus longtemps, la fiabilité à long terme est donc encore plus critique", a déclaré David Amodeo, directeur de l'automobile mondiale chez J.D. Power. "Certains constructeurs automobiles réussissent beaucoup mieux que d'autres à prévenir les problèmes. Ces problèmes incluent la mécanique, l'extérieur et l'intérieur du véhicule, mais aussi les systèmes d'infodivertissement, les systèmes d'assistance à la conduite et tous les autres systèmes électroniques des véhicules d'aujourd'hui".



"Les constructeurs automobiles considèrent de plus en plus les relations des propriétaires avec leurs véhicules comme présentant des similitudes avec d'autres technologies grand public", a déclaré Amodeo. "Par exemple, les téléphones portables sont mis à jour en permanence avec des versions logicielles en direct et, de plus en plus, les constructeurs automobiles doivent tirer parti de cette approche pour résoudre les problèmes, améliorer les fonctionnalités et ajouter des fonctionnalités pour satisfaire les propriétaires. Les constructeurs automobiles qui sont capables de le faire au mieux auront un énorme avantage. "